Смартфони відійдуть в минуле: Samsung випустить незвичний гаджет нового покоління

Компанія Samsung розробляє пару розумних окулярів, які сподівається представити до кінця 2026 року. Вони нагадують продукт Ray-Ben Meta, який має динаміки, мікрофон і камеру, але не має дисплея.

Цей гаджет відрізняється від окулярів доповненої реальності (AR), які Samsung розробляє спільно з Google, відомих під назвою Project Haean, повідомляє південнокорейське видання Seoul Economic Daily з посиланням на свої джерела.

За даними порталу, окуляри Samsung без дисплея будуть оснащені динаміками, мікрофоном і камерою, подібно до окулярів Meta Ray-Ban. При цьому не уточняється, чи розробить Samsung власну версію Android XR, яка підключатиметься до окулярів.

Як зазначають у виданні, корисність розумних окулярів зросла разом із розвитком штучного інтелекту (ШІ). Хоча з'являються різні технології, які дозволяють смартфонам функціонувати як ШІ-помічники, перевагою розумних окулярів є можливість ділитися зображенням користувача з пристроєм у режимі реального часу та носити їх.

"Рішення компанії Samsung Electronics розробити власні розумні окуляри випливає з її переконання, що розумні окуляри мають потенціал замінити смартфони як наступне покоління пристроїв", — наголосили автори статті.

Нагадаємо, Apple працює над створенням розумних окулярів з вбудованим штучним інтелектом і планує вивести цей продукт на ринок наприкінці 2026 року.

Фокус також повідомляв, що Google розробляє окуляри доповненої реальності на базі Android XR, які підтримуватимуть модель штучного інтелекту Gemini.