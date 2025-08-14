Не ведитесь на эти сообщения: владельцев смартфонов массово атакуют мошенники

Интернет-мошенники придумали новую коварную схему, которая крадет личные данные и опустошает счета. Причем афера хитро замаскирована под оказание услуг.

Related video

Американская ФБР сообщила, что мошенническая схема получила условное название «чистка зубов», пишет phonearena.com. Однако стоматология здесь ни при чем: речь об онлайн-продавцах, которые отправляют людям товары, которые те не заказывали.

Вместе с посылкой потенциальной жертве отправляется QR-код. Чтобы заставить пользователя отсканировать этот QR-код, мошенники отправляют посылку без обратного адреса и без указания имени отправителя. QR-код собирает личную и финансовую информацию, а также приводит к загрузке вредоносного ПО на телефоны.

Поэтому людям советуют ни в коем случае не сканировать QR-коды, которые приходят с непонятными посылками или подозрительными сообщениями. Также специалисты дали еще несколько полезных рекомендаций.

Будьте внимательны с нежелательными посылками – например, если такая посылка содержит товар, который вы не заказывали.

Остерегайтесь посылок, в которых не указана информация об их отправителе.

Примите меры предосторожности, прежде чем предоставлять разрешения телефону и доступ к веб-сайтам и приложениям.

Не сканируйте QR-коды неизвестного происхождения.

Если вы подозреваете, что стали объектом мошенничества, защитите свое присутствие в сети: измените профили учетной записи и запросите бесплатный кредитный отчет в бюро кредитных историй. Это поможет выявить возможную мошенническую деятельность.

Между прочим, заставляя жертву сканировать QR-код, злоумышленники точно знают, как получить информацию, необходимую для взлома финансовых счетов. В зоне риска оказываются:

банковские счета;

счета для торговли ценными бумагами;

криптовалютные счета;

счета кредитных карт.

Еще Фокус писал, что мошенники крадут данные карты через смартфон. Проблема особенно актуальна в сезон отпусков, когда люди путешествуют и пользуются открытыми сетями Wi-Fi.

Ранее стало известно, что надо делать, если мошенники пытаются украсть деньги со счета. Не забывайте, что аферисты могут умело маскироваться под банки или другие надежные компании.

Также сообщалось, что хакеры могут взломать ваш компьютер даже без интернета. Например, злоумышленники могут применить ультразвук и гироскопы, или же диоды на сетевой карте.