Не ведіться на ці повідомлення: власників смартфонів масово атакують шахраї

Інтернет-шахраї придумали нову підступну схему, яка краде особисті дані та спустошує рахунки. Причому афера хитро замаскована під надання послуг.

Американська ФБР повідомила, що шахрайська схема отримала умовну назву "чистка зубів", пише phonearena.com. Однак стоматологія тут ні до чого: йдеться про онлайн-продавців, які надсилають людям товари, які ті не замовляли.

Разом із посилкою потенційній жертві надсилається QR-код. Щоб змусити користувача відсканувати цей QR-код, шахраї відправляють посилку без зворотної адреси і без зазначення імені відправника. QR-код збирає особисту та фінансову інформацію, а також призводить до завантаження шкідливого ПЗ на телефони.

Тож людям радять у жодному разі не сканувати QR-коди, які приходять із незрозумілими посилками чи підозрілими повідомленнями. Також фахівці дали ще кілька корисних рекомендацій.

Будьте уважні з небажаними посилками — наприклад, якщо така посилка містить товар, який ви не замовляли.

Остерігайтеся посилок, у яких не вказана інформація про їхнього відправника.

Вживіть запобіжних заходів, перш ніж надавати дозволи на телефон та доступ до вебсайтів і додатків.

Не скануйте QR-коди невідомого походження.

Якщо ви підозрюєте, що стали об'єктом шахрайства, захистіть свою присутність у мережі: змініть профілі облікового запису та запитайте безкоштовний кредитний звіт у бюро кредитних історій. Це допоможе виявити можливу шахрайську діяльність.

Між іншим, змушуючи жертву сканувати QR-код, зловмисники точно знають, як отримати інформацію, необхідну для злому фінансових рахунків. У зоні ризику опиняються:

банківські рахунки;

рахунки для торгівлі цінними паперами;

криптовалютні рахунки;

рахунки кредитних карток.

