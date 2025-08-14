Жители села выступили против строительства "гигантской" солнечной станции: что их возмущает

Жители деревни в графстве Суррей (Великобритания) протестуют против строительства солнечной электростанции площадью 89 гектаров, что эквивалентно 138 стандартным футбольным полям.

Компания Belltown Power утверждает, что предложенный ею проект будет поддерживать экологию и местную общину, обеспечивая энергией примерно 24 000 домов в течение 40 лет. В свою очередь местные жители против появления солнечных панелей "вокруг их домов", сообщает BBC.

Компания, которая подала заявку на строительство солнечной станции, отметила, что земля вернется к своему первоначальному использованию через 40 лет. В свою очередь жители соседнего села утверждают, что природный ландшафт этой местности навсегда изменится.

Противники застройки заявили, что этот проект "уничтожит ценные сельскохозяйственные угодья" и испортит сельскую местность, повлияв на дороги общего пользования, пешеходные маршруты и местную дикую природу. По их мнению, из-за строительства тяжелые транспортные средства выйдут на узкие дороги, вызывая пробки, шумовое загрязнение и другой вред.

Важно

Однако представитель Belltown Power заявил, что исследования почвы, проведенные на определенном участке, "не охватывают лучшие и универсальные сельскохозяйственные угодья в соответствии с политикой планирования".

В компании назвали проект "тщательно разработанным", добавив, что "общались со всеми жителями в радиусе 2 км, чтобы узнать их мнение". Представители Belltown Power отметили, что "минимизировали визуальное воздействие проекта", основываясь на этих отзывах.

Напомним, американские ученые разработали солнечный термоэлектрический генератор, который может составить конкуренцию бытовым солнечным панелям.

Фокус также писал о том, что ученые из Тайваня разрабатывают инновационные солнечные панели на основе перовскита, способные вырабатывать энергию внутри помещений.