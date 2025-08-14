Жителі села виступили проти будівництва "гігантської" сонячної станції: що їх обурює

Мешканці села в графстві Суррей (Великобританія) протестують проти будівництва сонячної електростанції площею 89 гектарів, що еквівалентно 138 стандартним футбольним полям.

Компанія Belltown Power стверджує, що запропонований нею проєкт підтримуватиме екологію та місцеву громаду, забезпечуючи енергією приблизно 24 000 будинків протягом 40 років. Своєю чергою місцеві жителі проти появи сонячних панелей "навколо їхніх будинків", повідомляє BBC.

Компанія, яка подала заявку на будівництво сонячної станції, наголосила, що земля повернеться до свого початкового використання через 40 років. Своєю чергою мешканці сусіднього села стверджують, що природний ландшафт цієї місцевості назавжди зміниться.

Противники забудови заявили, що цей проєкт "знищить цінні сільськогосподарські угіддя" та зіпсує сільську місцевість, вплинувши на дороги загального користування, пішохідні маршрути та місцеву дику природу. На їхню думку, через будівництво важкі транспортні засоби вийдуть на вузькі дороги, спричиняючи затори, шумове забруднення та іншу шкоду.

Однак речник Belltown Power заявив, що дослідження ґрунту, проведені на визначеній ділянці, "не охоплюють найкращі та найуніверсальніші сільськогосподарські угіддя відповідно до політики планування".

В компанії назвали проєкт "ретельно розробленим", додавши, що "спілкувалися з усіма мешканцями в радіусі 2 км, щоб дізнатися їхню думку". Представники Belltown Power наголосили, що "мінімізували візуальний вплив проєкту", ґрунтуючись на цих відгуках.

