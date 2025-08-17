Названы лучшие смартфоны Vivo: на какие модели советуют обратить внимание пользователям

Китайский бренд Vivo пока что не так популярен в Европе, как его конкуренты, – к примеру, компания Xiaomi, – но постепенно наращивает свое присутствие. Смартфоны Vivo, уже заняли вполне приличные позиции на европейском рынке.

Среди представленных в Европе моделей Vivo есть и флагманские, и более бюджетные, отмечает gizmochina.com. Издание предлагает собственный топ-3 лучших телефонов Vivo. Некоторые из них уже доступные и в Украине.

Vivo Y29s 5G

Это самый доступный из смартфонов Vivo, но его характеристики все равно впечатляют.

Смартфон Vivo Y29s 5G Фото: Vivo

Телефон оснащен высоким 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+, а также чипсетом Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Также предусмотрены возможности расширения хранилища, двойная задняя камера и предустановленная ОС Android 15. Е

Если вы ищете хороший бюджетный смартфон, то Y29s с его аккумулятором емкостью 5500 мАч, защитой IP64 и высокой ударопрочностью, – это ваш вариант.

Vivo V50

Это модель среднего класса, оснащенная улучшенным AMOLED-дисплеем с четырьмя изогнутыми краями, частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+.

Смартфон Vivo V50 Фото: Vivo

Смартфон работает на довольно мощном чипе Snapdragon 7 Gen 3 и оснащен сильным аккумулятором емкостью 6000 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 90 Вт.

Особого внимания заслуживает двойная камера 50 Мп + 50 Мп с объективами Zeiss.

Vivo X200 Pro

Это настоящий флагманский смартфон, оснащенный новым процессором Dimensity 9400, тройной камерой Zeiss (включая 200-мегапиксельную перископическую телефотокамеру) и мощным аккумулятором емкостью 6000 мАч.

Смартфон Vivo X200 Pro

Издание называет его одним из лучших смартфонов на рынке, особенно в том, что касается дисплея и производительности.

Отметим, что модель Vivo V50 можно купить в Украине. Цены стартуют с 23 тысяч гривен. Остальные модели у нас пока официально не представлены, но вполне вероятно, что они тоже появятся в скором времени.

Напомним, что смартфон Vivo X200 Ultra попал в рейтинг лучших смартфонов лета 2025 года. Он оказался на почетном втором месте благодаря своему процессору Snapdragon 8 Extreme Edition и трем объективам с фокусными расстояниями 14 мм, 35 мм и 85 мм.

А телефон Vivo T4/iQOO был включен в топ-5 смартфонов с самыми мощными батареями. Там сыграли свою роль мощный аккумулятор на 7300 мАч, а также поддержка проводной зарядки мощностью 90 Вт и обратной зарядки аксессуаров мощностью 7,5 Вт.