Названо найкращі смартфони Vivo: на які моделі радять звернути увагу користувачам

Китайський бренд Vivo поки що не такий популярний у Європі, як його конкуренти, — наприклад, компанія Xiaomi, — але поступово нарощує свою присутність. Смартфони Vivo, вже зайняли цілком пристойні позиції на європейському ринку.

Серед представлених у Європі моделей Vivo є і флагманські, і більш бюджетні, зазначає gizmochina.com. Видання пропонує власний топ-3 найкращих телефонів Vivo. Деякі з них уже доступні і в Україні.

Vivo Y29s 5G

Це найдоступніший зі смартфонів Vivo, але його характеристики все одно вражають.

Смартфон Vivo Y29s 5G Фото: Vivo

Телефон оснащений високим 6,74-дюймовим РК-дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц і роздільною здатністю HD+, а також чипсетом Dimensity 6300, 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Також передбачено можливості розширення сховища, подвійну задню камеру і встановлену ОС Android 15. Е

Якщо ви шукаєте хороший бюджетний смартфон, то Y29s з його акумулятором ємністю 5500 мАг, захистом IP64 і високою ударостійкістю, — це ваш варіант.

Vivo V50

Це модель середнього класу, оснащена поліпшеним AMOLED-дисплеєм з чотирма вигнутими краями, частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю FHD+.

Смартфон Vivo V50 Фото: Vivo

Смартфон працює на доволі потужному чипі Snapdragon 7 Gen 3 і оснащений сильним акумулятором ємністю 6000 мАг зі швидкою дротовою зарядкою потужністю 90 Вт.

На особливу увагу заслуговує подвійна камера 50 Мп + 50 Мп з об'єктивами Zeiss.

Vivo X200 Pro

Це справжній флагманський смартфон, оснащений новим процесором Dimensity 9400, потрійною камерою Zeiss (включно з 200-мегапіксельною перископічною телефотокамерою) і потужним акумулятором ємністю 6000 мАг.

Смартфон Vivo X200 Pro

Видання називає його одним із найкращих смартфонів на ринку, особливо в тому, що стосується дисплея і продуктивності.

Зазначимо, що модель Vivo V50 можна купити в Україні. Ціни стартують з 23 тисяч гривень. Інші моделі у нас поки що офіційно не представлені, але цілком імовірно, що вони теж з'являться незабаром.

Нагадаємо, що смартфон Vivo X200 Ultra потрапив до рейтингу найкращих смартфонів літа 2025 року. Він опинився на почесному другому місці завдяки своєму процесору Snapdragon 8 Extreme Edition і трьом об'єктивам із фокусними відстанями 14 мм, 35 мм і 85 мм.

А телефон Vivo T4/iQOO було включено до топ-5 смартфонів із найпотужнішими батареями. Там зіграли свою роль потужний акумулятор на 7300 мАг, а також підтримка дротового заряджання потужністю 90 Вт і зворотного заряджання аксесуарів потужністю 7,5 Вт.