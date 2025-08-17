Что выбрать: iPhone или Samsung Galaxy? Эксперт сравнил смартфоны и назвал победителя

Смартфоны Samsung и Apple постоянно фигурируют в списках фаворитов 2025 года. Но все-таки пользователи хотят знать ответ – какой из двух брендов лучше.

Одними из самых популярных флагманов считаются iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra, напоминает zdnet.com. Эксперт издания сравнил топовые телефоны по нескольким важным критериям и вынес свой вердикт.

Лучшая камера

Samsung регулярно возглавляет списки лучших камерофонов – и это вполне заслуженно. На модель S25 Ultra вернули 200-мегапиксельный основной сенсор (такой был у ее предшественника S24 Ultra). и этот сенсор легко превосходит 48-мегапиксельный сенсор iPhone 16 Pro Max (особенно при зуме).

Прочие объективы в целом сопоставимы, но тот факт, что Samsung добавила целый дополнительный объектив, делает ее телефон более привлекательным.

Более легкий смартфон

Тут снова преимущество у S25 Ultra. В целом размеры этих двух устройств довольно близки, и оба они довольно массивные: Samsung весит 218 граммов, а iPhone – 227 граммов. Но, как видим, преимущество все-таки на стороне S25 Ultra (он, к тому же, и более тонкий, чем 16 Pro).

Функции ИИ

Apple Intelligence много обещает, но пока что большая часть этих разрекламированных функций недоступна.

А вот Galaxy AI уже предлагает довольно мощные возможности. К тому же, недавние мероприятия Unpacked добавили позитива: в Galaxy AI и One UI 8 появится несколько полезных функций искусственного интеллекта, которые будут доступны на новейших смартфонах Samsung.

Среди таких полезных новшеств эксперты называют Personal Data Engine, которая обучается по мере использования телефона и служит помощником, предугадывающим потребности его владельца.

Ранее Фокус писал, что одной из главных функций, из-за которых iPhone все время проигрывает Android, является регулировка громкости. Владельцы смартфонов Apple до сих пор используют единый универсальный ползунок громкости, в то время как на Android давно можно настраивать отдельные ползунки.

Что касается именно модели iPhone 16 Pro Max, то она недавно тоже отличилась. Женщина случайно уронила свой смартфон с высоты 800 метров, но он после падения и экстремального приземления без проблем включился. Причем, как выяснилось, все это время телефон продолжал вести съемку.