Що обрати: iPhone чи Samsung Galaxy? Експерт порівняв смартфони і назвав переможця

Смартфони Samsung і Apple постійно фігурують у списках фаворитів 2025 року. Але все-таки користувачі хочуть знати відповідь — який із двох брендів кращий.

Одними з найпопулярніших флагманів вважаються iPhone 16 Pro Max і Samsung Galaxy S25 Ultra, нагадує zdnet.com. Експерт видання порівняв топові телефони за кількома важливими критеріями і виніс свій вердикт.

Найкраща камера

Samsung регулярно очолює списки найкращих камерофонів — і це цілком заслужено. На модель S25 Ultra повернули 200-мегапіксельний основний сенсор (такий був у її попередника S24 Ultra). і цей сенсор легко перевершує 48-мегапіксельний сенсор iPhone 16 Pro Max (особливо під час зуму).

Інші об'єктиви загалом можна порівняти, але той факт, що Samsung додала цілий додатковий об'єктив, робить її телефон привабливішим.

Легший смартфон

Тут знову перевага у S25 Ultra. Загалом розміри цих двох пристроїв досить близькі, і обидва вони досить масивні: Samsung важить 218 грамів, а iPhone — 227 грамів. Але, як бачимо, перевага все-таки на боці S25 Ultra (він, до того ж, і тонший, ніж 16 Pro).

Функції ШІ

Apple Intelligence багато обіцяє, але поки що більша частина цих розрекламованих функцій недоступна.

А ось Galaxy AI вже пропонує досить потужні можливості. До того ж, нещодавні заходи Unpacked додали позитиву: у Galaxy AI та One UI 8 з'явиться кілька корисних функцій штучного інтелекту, що будуть доступні на новітніх смартфонах Samsung.

Серед таких корисних нововведень експерти називають Personal Data Engine, яка навчається в міру використання телефону і служить помічником, що передбачає потреби його власника.

Раніше Фокус писав, що однією з головних функцій, через які iPhone весь час програє Android, є регулювання гучності. Власники смартфонів Apple досі використовують єдиний універсальний повзунок гучності, тоді як на Android давно можна налаштовувати окремі повзунки.

Що стосується саме моделі iPhone 16 Pro Max, то вона нещодавно теж відзначилася. Жінка випадково впустила свій смартфон з висоти 800 метрів, але він після падіння і екстремального приземлення без проблем увімкнувся. Причому, як з'ясувалося, весь цей час телефон продовжував вести зйомку.