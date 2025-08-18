Что известно про новый смартфон с мощным ИИ, крутым дизайном и без SIM-карты за 500 долларов (видео)

Китайская компания iKKO выпустила новый компактный смартфон Mind One. Ранее бренд специализировался на аудиоустройствах, но теперь решил включиться и «в гонку телефонов».

Related video

Большинство мини-смартфонов, представленных на рынке, довольно громоздкие и не очень умные, сказано в сообщении компании на сайте площадки kickstarter.com. Но MindOne, по словам производителя, — совсем другое дело: это смартфон размером с карточку со встроенным глобальным интернетом. Он сертифицирован GMS, работает под управлением Android 15 и оснащен легкой операционной системой iKKO AI.

Экран MindOne Pro полностью покрыт сапфировым стеклом (твердостью 9H), которое намного прочнее обычного закаленного стекла. Стекло не царапается и не трескается, поэтому защитное покрытие не потребуется, заверяют производители.

Еще MindOne очень удобен в путешествиях, так как подключается без SIM-карты. У него есть система vSIM, встроенная в аппаратное обеспечение, и это обеспечивает даже два уровня комфорта:

NovaLink – бесплатный интернет для всех встроенных инструментов ИИ в 60 регионах;

vSIM – полноценный интернет в 140 странах, доступный при простом пополнении счета.

Толщина нового смартфона – всего 8,9 мм, а размеры – 86×72 мм.

MindOne оснащен 50-мегапиксельной матрицей Sony 1/1,56 дюйма с настраиваемой оптической стабилизацией изображения и светосилой f/1,88 — такое обычно используется только в задних камерах. Но тут есть сюрприз – эта камера переворачивается. Таким образом, она одновременно является и фронтальной, и основной камерой. Кстати, камера тоже защищена сапфировым стеклом.

Телефону MindOne обещано три основных обновления Android и пять лет обновлений безопасности. Гаджет работает без нагрева, экономно потребляет заряд батареи и, по заверениям компании-производителя, может проработать весь день без подзарядки даже при аккумуляторе емкостью 2200 мАч.

Смартфон iKKO Mind One пока что продается на Kickstarter по цене 369 долларов, а затем розничная цена составит 499 долларов (15 и 20 тысяч гривен соответственно).

Напомним, китайские бренды удивляют пользователей уже не в первый раз. Например, ранее компания Honor представила новый складной смартфон Magic V5. Она утверждала, что он самый тонкий в мире (правда, технически это оказалось не совсем верно).

Впрочем, другой китайский производитель все-таки преуспел в выпуске самого легкого в мире смартфона. Речь идет о модели X Fold 5 бренда Vivo, вышедшей в конце июня этого года.