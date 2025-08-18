Що відомо про новий смартфон із потужним ШІ, крутим дизайном і без SIM-карти за 500 доларів (відео)

Китайська компанія iKKO випустила новий компактний смартфон Mind One. Раніше бренд спеціалізувався на аудіопристроях, але тепер вирішив долучитися і "в гонку телефонів".

Більшість міні-смартфонів, представлених на ринку, доволі громіздкі та не дуже розумні, йдеться в повідомленні компанії на сайті майданчика kickstarter.com. Але MindOne, за словами виробника, — зовсім інша річ: це смартфон розміром з картку з вбудованим глобальним інтернетом. Він сертифікований GMS, працює під управлінням Android 15 і оснащений легкою операційною системою iKKO AI.

Екран MindOne Pro повністю покритий сапфіровим склом (твердістю 9H), яке набагато міцніше звичайного загартованого скла. Скло не дряпається і не тріскається, тому захисне покриття не знадобиться, запевняють виробники.

Ще MindOne дуже зручний у подорожах, оскільки підключається без SIM-карти. У нього є система vSIM, вбудована в апаратне забезпечення, і це забезпечує навіть два рівні комфорту:

NovaLink — безкоштовний інтернет для всіх вбудованих інструментів ШІ в 60 регіонах;

vSIM — повноцінний інтернет у 140 країнах, доступний при простому поповненні рахунку.

Товщина нового смартфона — всього 8,9 мм, а розміри — 86×72 мм.

MindOne оснащений 50-мегапіксельною матрицею Sony 1/1,56 дюйма з оптичною стабілізацією зображення, що налаштовується, і світлосилою f/1,88 — таке зазвичай використовується тільки в задніх камерах. Але тут є сюрприз — ця камера перевертається. Таким чином, вона одночасно є і фронтальною, і основною камерою. До речі, камера теж захищена сапфіровим склом.

Телефону MindOne обіцяно три основні оновлення Android і п'ять років оновлень безпеки. Гаджет працює без нагріву, економно споживає заряд батареї і, за запевненнями компанії-виробника, може пропрацювати весь день без підзарядки навіть за акумулятора ємністю 2200 мАг.

Смартфон iKKO Mind One поки що продається на Kickstarter за ціною 369 доларів, а потім роздрібна ціна складе 499 доларів (15 і 20 тисяч гривень відповідно).

Нагадаємо, китайські бренди дивують користувачів уже не вперше. Наприклад, раніше компанія Honor представила новий складаний смартфон Magic V5. Вона стверджувала, що він найтонший у світі (щоправда, технічно це виявилося не зовсім вірно).

Втім, інший китайський виробник все-таки досяг успіху у випуску найлегшого у світі смартфона. Йдеться про модель X Fold 5 бренду Vivo, що вийшла наприкінці червня цього року.