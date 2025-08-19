Важная функция на вашем iPhone не работает нормально: эксперты рассказали, как это исправить

Одна из самых простых и в то же время самых важных функций на вашем iPhone – это Face ID. Ее можно даже не замечать, пока она работает нормально, но как только она даст сбой – приходится вспоминать пароли и думать, как исправить ситуацию.

Related video

Причин, почему Face ID не срабатывает, может быть несколько, пишет slashgear.com. Это может быть связано с программным сбоем, изменением настроек и даже физическими дефектами экрана.

Для начала убедитесь, что защитная пленка или чехол не закрывает фронтальную камеру iPhone. Дело в том, что Face ID использует систему камер TrueDepth, которая проецирует и считывает множество крошечных инфракрасных точек для построения карты вашего лица. Если что-либо мешает этим лучам, точность распознавания резко падает. Если вы подозреваете, что проблема в защитном покрытии, то снимите его и попробуйте, как работает Face ID без него.

Проверьте экран iPhone

Попробуйте почистить ваш смартфон. Датчик TrueDepth находится в вырезе (или Dynamic Island на новых моделях) и легко собирает отпечатки пальцев, пыль и пятна. Из-за расположения на экране загрязнение этих областей не всегда заметно. Используйте безворсовую салфетку из микрофибры (не бумажные полотенца и не грубую ткань) и аккуратно протирайте нужную область круговыми движениями.

Заодно следите, нет ли на экране царапин или трещин. С такими повреждениями самому ничего не сделать – придется нести iPhone в ремонт.

Между прочим, освещение тоже играет роль. Face ID обычно адаптируется, но плохое освещение или экстремальные углы обзора делают его менее надежным. Попробуйте разблокировать iPhone при естественном ровном свете, чтобы увидеть, улучшится ли производительность.

Разумеется, Face ID не сможет работать нормально, если вы надели солнцезащитные очки или нанесли яркий макияж.

Разберитесь в настройках

Бывает, что сбой Face ID связан с программным сбоем самого устройства. Проверьте, установлена ли у вас последняя версия iOS в разделе «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». Если обновление доступно, установите его. Процесс займет всего несколько минут. Затем перезагрузите телефон

Если Face ID не работает для каких-то определенных приложений, убедитесь, что он вообще включен для этих целей. Перейдите в «Настройки» > «Face ID и код-пароль», введите код-пароль и убедитесь, что Face ID включен для всех выбранных вами процессов. Если проблема не исчезнет, создайте резервную копию данных iPhone, вернитесь в это меню и выберите «Сброс Face ID», чтобы удалить текущие настройки и начать заново.

Ранее Фокус писал, что, если изменить пять настроек, то можно не тратиться на новый iPhone . Тогда речь шла об улучшениях работы вашего гаджета после выпуска обновления iOS 18.6.

Также стало известно, что писать с iPhone на Android станет безопаснее. Важное обновление, предусматривающее сквозное шифрование сообщений, ждут уже в сентябре 2025 года.