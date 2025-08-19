Важлива функція на вашому iPhone не працює нормально: експерти розповіли, як це виправити

Одна з найпростіших і водночас найважливіших функцій на вашому iPhone — це Face ID. Її можна навіть не помічати, поки вона працює нормально, але щойно вона дасть збій — доводиться згадувати паролі та думати, як виправити ситуацію.

Причин, чому Face ID не спрацьовує, може бути кілька, пише slashgear.com. Це може бути пов'язано з програмним збоєм, зміною налаштувань і навіть фізичними дефектами екрана.

Для початку переконайтеся, що захисна плівка або чохол не закриває фронтальну камеру iPhone. Річ у тім, що Face ID використовує систему камер TrueDepth, яка проектує і зчитує безліч крихітних інфрачервоних точок для побудови карти вашого обличчя. Якщо що-небудь заважає цим променям, точність розпізнавання різко падає. Якщо ви підозрюєте, що проблема в захисному покритті, то зніміть його і спробуйте, як працює Face ID без нього.

Перевірте екран iPhone

Спробуйте почистити ваш смартфон. Датчик TrueDepth розташований у вирізі (або Dynamic Island на нових моделях) і легко збирає відбитки пальців, пил і плями. Через розташування на екрані забруднення цих областей не завжди помітне. Використовуйте безворсову серветку з мікрофібри (не паперові рушники і не грубу тканину) і акуратно протирайте потрібну область круговими рухами.

Заодно стежте, чи немає на екрані подряпин або тріщин. З такими пошкодженнями самому нічого не зробити — доведеться нести iPhone в ремонт.

Між іншим, освітлення теж відіграє роль. Face ID зазвичай адаптується, але погане освітлення або екстремальні кути огляду роблять його менш надійним. Спробуйте розблокувати iPhone при природному рівному світлі, щоб побачити, чи покращиться продуктивність.

Зрозуміло, Face ID не зможе працювати нормально, якщо ви наділи сонцезахисні окуляри або нанесли яскравий макіяж.

Розберіться в налаштуваннях

Буває, що збій Face ID пов'язаний із програмним збоєм самого пристрою. Перевірте, чи встановлена у вас остання версія iOS у розділі "Налаштування" > "Основні" > "Оновлення ПЗ". Якщо оновлення доступне, встановіть його. Процес займе всього кілька хвилин. Потім перезавантажте телефон

Якщо Face ID не працює для якихось певних додатків, переконайтеся, що його взагалі ввімкнено для цих цілей. Перейдіть у "Налаштування" > "Face ID і код-пароль", введіть код-пароль і переконайтеся, що Face ID увімкнено для всіх обраних вами процесів. Якщо проблема не зникне, створіть резервну копію даних iPhone, поверніться в це меню і виберіть "Скидання Face ID", щоб видалити поточні налаштування і почати заново.

