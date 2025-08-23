Ваш смартфон Android может быть в опасности: проверьте эти тревожные признаки

Чаще всего смартфоны заражаются вредоносным ПО через загрузку непроверенных приложений. Проблема особенно актуальна для пользователей Android – ведь такие смартфоны составляют почти 70% от общего числа мобильных гаджетов в мире.

Related video

Есть определенные признаки, на которые надо обратить внимание, пишет slashgear.com. Если вы обнаружите их на своем смартфоне, скорее всего, он подвергся заражению.

Всплывающие рекламные окна

Рекламное ПО — очень распространенный тип вредоносного ПО. Надо насторожиться, если на вашем Android-смартфоне постоянно показываются всплывающие окна с рекламой.

Кстати, реклама и так раздражает пользователей. Но появление всплывающих окон, которые перенаправляют вас на рекламируемые продукты или приложения, даже если вы не нажимаете на них, уже просто опасны, ведь вредоносные приложения могут отслеживать все ваши действия в интернете.

Подозрительные приложения

Как уже было отмечено, чаще всего телефон может «подцепить» вредоносное ПО через загрузку сомнительных приложений не из официальных магазинов.

Для пользователей Android надежной платформой является Play Store. Там есть система защиты Google Play Protect, и приложения регулярно сканируются на наличие вредоносного кода.

Если вы нашли на своем смартфоне подозрительное приложение, немедленно его удалите и воспользуйтесь ручным сканированием Play Protect для проверки на наличие оставшихся угроз.

Перегрев смартфона

Вредоносное ПО на зараженном устройстве может заставить процессор работать с двойной нагрузкой. Причем такое ПО обычно работает в фоновом режиме, похищая ваши данные.

А чрезмерная нагрузка, естественно, приводит к снижению производительности. Более того, постоянные фоновые процессы могут привести к внезапному перегреву смартфона, поэтому зараженные гаджеты разряжаются быстрее обычного.

Аномальное использование данных

Помимо снижения производительности телефона, постоянный сбор и отправка данных также приводит к увеличению потребления трафика.

Чтобы проверить потребление данных вашим Android-устройством, перейдите в настройки, а затем – на вкладку «Использование данных». Вы увидите список установленных приложений с данными об использовании ими трафика за заданный период.

Учтите, что некоторые вредоносные программы могут скрываться под псевдонимами, чтобы их было сложнее обнаружить.

Странная активность

Тут надо быть особенно внимательным – ведь такие вроде бы безобидные действия, как смена домашней страницы браузера, можно сразу и не заметить.

Еще одна уловка мошенников – отправка ссылок вашим контактам для дальнейшего распространения вредоносного ПО. Идея заключается в том, чтобы создать впечатление надежности ссылки, ведь она якобы исходит от проверенного человека.

Ранее стало известно, что скрытые файлы занимают много памяти на Android. Есть несколько простоях способов, как навести порядок в своем смартфоне.

Также сообщалось, что писать с iPhone на Android станет безопаснее. Важное обновление, предусматривающее сквозное шифрование сообщений, ждут уже в сентябре 2025 года.