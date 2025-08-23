Ваш смартфон Android може бути в небезпеці: перевірте ці тривожні ознаки

Найчастіше смартфони заражаються шкідливим ПЗ через завантаження неперевірених додатків. Проблема особливо актуальна для користувачів Android — адже такі смартфони становлять майже 70% від загальної кількості мобільних гаджетів у світі.

Related video

Є певні ознаки, на які треба звернути увагу, пише slashgear.com. Якщо ви виявите їх на своєму смартфоні, найімовірніше, він піддався зараженню.

Спливаючі рекламні вікна

Рекламне ПЗ — дуже поширений тип шкідливого ПЗ. Треба насторожитися, якщо на вашому Android-смартфоні постійно показуються спливаючі вікна з рекламою.

До речі, реклама і так дратує користувачів. Але поява спливаючих вікон, які перенаправляють вас на рекламовані продукти або додатки, навіть якщо ви не натискаєте на них, уже просто небезпечні, адже шкідливі додатки можуть відстежувати всі ваші дії в інтернеті.

Підозрілі додатки

Як уже було зазначено, найчастіше телефон може "підчепити" шкідливе ПЗ через завантаження сумнівних додатків не з офіційних магазинів.

Для користувачів Android надійною платформою є Play Store. Там є система захисту Google Play Protect, і додатки регулярно скануються на наявність шкідливого коду.

Якщо ви знайшли на своєму смартфоні підозрілий додаток, негайно його видаліть і скористайтеся ручним скануванням Play Protect для перевірки на наявність загроз, що залишилися.

Перегрів смартфона

Шкідливе ПЗ на зараженому пристрої може змусити процесор працювати з подвійним навантаженням. Причому таке ПЗ зазвичай працює у фоновому режимі, викрадаючи ваші дані.

А надмірне навантаження, природно, призводить до зниження продуктивності. Ба більше, постійні фонові процеси можуть призвести до раптового перегріву смартфона, тому заражені гаджети розряджаються швидше, ніж зазвичай.

Аномальне використання даних

Крім зниження продуктивності телефону, постійний збір і надсилання даних також призводить до збільшення споживання трафіку.

Щоб перевірити споживання даних вашим Android-пристроєм, перейдіть у налаштування, а потім — на вкладку "Використання даних". Ви побачите список встановлених додатків з даними про використання ними трафіку за заданий період.

Врахуйте, що деякі шкідливі програми можуть ховатися під псевдонімами, щоб їх було складніше виявити.

Дивна активність

Тут треба бути особливо уважним — адже такі начебто нешкідливі дії, як зміна домашньої сторінки браузера, можна одразу й не помітити.

Ще один прийом шахраїв — надсилання посилань вашим контактам для подальшого поширення шкідливого ПЗ. Ідея полягає в тому, щоб створити враження надійності посилання, адже воно нібито походить від перевіреної людини.

Раніше стало відомо, що приховані файли займають багато пам'яті на Android. Є кілька простих способів, як навести лад у своєму смартфоні.

Також повідомлялося, що писати з iPhone на Android стане безпечніше. Важливе оновлення, що передбачає наскрізне шифрування повідомлень, чекають уже у вересні 2025 року.