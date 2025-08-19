Старые телефоны Sony могут еще пригодиться: какие модели получат важное обновление Android

Новейшая версия Android 16 уже доступна на смартфонах Google Pixel и постепенно запускается на мобильных гаджетах других брендов. Инсайдеры выяснили, что обновление могут получить и вроде бы подзабытых телефоны, – такие, как Sony Xperia.

Related video

Пока что это неофициальная информация, отмечает gizmochina.com. Сама компания Sony еще не объявляла, когда выпустит обновление Android 16 для своих устройств и каким будет план этого выпуска. Кроме того, пока нет даже бета-версии Android 16 для телефонов Sony Xperia.

Однако издание, со ссылкой на инсайдерскую информацию, пишет, что Sony все-таки уже работает над Android 16, просто у нее это может занять немного больше времени, чем у других Android-брендов.

Уже опубликован примерный список устройств Sony, которые можно будет обновить до Android 16.

Телефоны Sony Xperia, подходящие для обновления Android 16

Xperia 1 VII (последнее обновление: Android 19);

Xperia 1 VI (последнее обновление: Android 17);

Xperia 10 VI (последнее обновление: Android 17).

Как видим, лишь три телефона Sony Xperia будут обновлены до Android 16. Смартфон Sony 1 VII был выпущен весной этого года, а два других (Xperia 1 VI и Xperia 10 VI) — вышли в прошлом году.

Предполагают, что, когда Sony наконец объявит о внедрении обновления Android 16 на своих телефонах, первыми его получат модели Xperia 1 VII, а за ними последуют Xperia 1 VI и Xperia 10 VI.

Следует отметить, что, несмотря на сильное сокращение выпуска новых телефонов Sony, поддержка программного обеспечения не пострадала. Компания даже расширила поддержку обновлений для моделей 2024 года и более новых. Вообще, несмотря на все трудности, Sony по-прежнему выпускает несколько моделей телефонов Xperia каждый год.

При этом ранее ограничивавшимся двумя обновлениями ОС моделям Xperia 1 VI и Xperia 10 VI, выпущенным в 2024 году, обещают три крупных обновления Android. А телефон Xperia 1 VII, вышедший в этом году, идет еще дальше, обещая до четырех крупных обновлений.

Ранее сообщалось, что Sony может вообще уйти с рынка смартфонов. В частности, в последнее время она заметно сократила свою деятельность в Европе и в США. Впрочем, официальных заявлений по этому поводу компания не делала.

Что касается смартфона Sony Xperia 1 VII, то он вышел в мае нынешнего года и оказался настоящим флагманом с мощным процессором и отличной камерой.