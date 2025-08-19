Старі телефони Sony можуть ще стати в пригоді: які моделі отримають важливе оновлення Android

Новітня версія Android 16 вже доступна на смартфонах Google Pixel і поступово запускається на мобільних гаджетах інших брендів. Інсайдери з'ясували, що оновлення можуть отримати і начебто призабуті телефони, — такі, як Sony Xperia.

Поки що це неофіційна інформація, зазначає gizmochina.com. Сама компанія Sony ще не оголошувала, коли випустить оновлення Android 16 для своїх пристроїв і яким буде план цього випуску. Крім того, поки немає навіть бета-версії Android 16 для телефонів Sony Xperia.

Однак видання, з посиланням на інсайдерську інформацію, пише, що Sony все ж таки вже працює над Android 16, просто у неї це може зайняти трохи більше часу, ніж у інших Android-брендів.

Уже опубліковано приблизний список пристроїв Sony, які можна буде оновити до Android 16.

Телефони Sony Xperia, які підходять для оновлення Android 16

Xperia 1 VII (останнє оновлення: Android 19);

Xperia 1 VI (останнє оновлення: Android 17);

Xperia 10 VI (останнє оновлення: Android 17).

Як бачимо, лише три телефони Sony Xperia будуть оновлені до Android 16. Смартфон Sony 1 VII був випущений навесні цього року, а два інших (Xperia 1 VI і Xperia 10 VI) — вийшли минулого року.

Припускають, що, коли Sony нарешті оголосить про впровадження оновлення Android 16 на своїх телефонах, першими його отримають моделі Xperia 1 VII, а за ними підуть Xperia 1 VI і Xperia 10 VI.

Слід зазначити, що, незважаючи на сильне скорочення випуску нових телефонів Sony, підтримка програмного забезпечення не постраждала. Компанія навіть розширила підтримку оновлень для моделей 2024 року і новіших. Взагалі, незважаючи на всі труднощі, Sony, як і раніше, випускає кілька моделей телефонів Xperia щороку.

При цьому моделям Xperia 1 VI і Xperia 10 VI, випущеним 2024 року, моделям Xperia 1 VI і Xperia 10 VI, які раніше обмежувалися двома оновленнями ОС, обіцяють три великих оновлення Android. А телефон Xperia 1 VII, що вийшов цього року, йде ще далі, обіцяючи до чотирьох великих оновлень.

Раніше повідомлялося, що Sony може взагалі піти з ринку смартфонів. Зокрема, останнім часом вона помітно скоротила свою діяльність у Європі та в США. Втім, офіційних заяв з цього приводу компанія не робила.

Що стосується смартфона Sony Xperia 1 VII, то він вийшов у травні нинішнього року і виявився справжнім флагманом з потужним процесором і відмінною камерою.