На смартфонах Pixel появится функция, которую все давно ждали: как она работает

На популярных смартфонах Pixel под управлением Android наконец-то появилась возможность самостоятельно регулировать яркость фонарика с помощью панели быстрых настроек.

Поддержка регулировки мощности фонарика через быстрые настройки замечена в последней версии Android Canary, пишет androidauthority.com. Издание напоминает, что компания Google добавила поддержку управления яркостью фонарика еще в Android 13, но сделать это через быстрые настройки раньше было невозможно.

Однако функция уже доступна в августовской версии Android Canary и может появиться в Android 16 QPR2.

Как отмечает издание, встроенный фонарик был на телефонах Google Pixel, как и на других гаджетах. Но, в отличие от других устройств, на Pixel не было возможности регулировать яркость фонарика через панель быстрых настроек. После установки новой версии один из экспертов издания заметил, что плитка фонарика теперь разворачивается. При нажатии на нее открывается диалоговое окно «Уровень яркости фонарика» с ползунком и кнопками для выключения фонарика или подтверждения уровня яркости.

Никаких нюансов – функция работает именно так, как и ожидалось. Более высокие уровни увеличивают яркость фонарика, а более низкие – уменьшают. Причем по умолчанию яркость фонарика на новых смартфонах Pixel установлена ​​на 50%.

Раньше для регулировки яркости фонарика на телефоне Pixel приходилось использовать отдельное приложение, например, FlashDim или Google Magnifier.

Вообще-то о возможном появлении новой функции стало известно еще в июне, так что ее «тренировочный» запуск в августе лишь подтвердил ожидания. Пока неизвестно, когда именно полезная функция заработает на постоянной основе. Но предполагают, что сначала она появится в новой бета-версии Android 16 QPR2, а затем – и в стабильной версии (в декабре этого года).

Ранее стало известно, что смартфоны Pixel 10 получат важную деталь, которой нет у Samsung. Речь шла о модеме MediaTek T900.

Отметим, что смартфоны Pixel довольно часто попадали и в неприятности. Например, в июне этого года сообщалось, что популярные телефоны начали загораться. Речь как раз шла о смартфонах Pixel 6a – их владельцы даже выкладывали в сеть фото своих сгоревших девайсов. Тогда компания Google приняла экстренные меры и выпустила принудительное обновление, которое должно было решить проблему с безопасностью.