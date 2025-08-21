На смартфонах Pixel з'явиться функція, на яку всі давно чекали: як вона працює

На популярних смартфонах Pixel під управлінням Android нарешті з'явилася можливість самостійно регулювати яскравість ліхтарика за допомогою панелі швидких налаштувань.

Підтримка регулювання потужності ліхтарика через швидкі налаштування помічена в останній версії Android Canary, пише androidauthority.com. Видання нагадує, що компанія Google додала підтримку управління яскравістю ліхтарика ще в Android 13, але зробити це через швидкі налаштування раніше було неможливо.

Однак функція вже доступна в серпневій версії Android Canary і може з'явитися в Android 16 QPR2.

Як зазначає видання, вбудований ліхтарик був на телефонах Google Pixel, як і на інших гаджетах. Але, на відміну від інших пристроїв, на Pixel не було можливості регулювати яскравість ліхтарика через панель швидких налаштувань. Після встановлення нової версії один з експертів видання помітив, що плитка ліхтарика тепер розгортається. При натисканні на неї відкривається діалогове вікно "Рівень яскравості ліхтарика" з повзунком і кнопками для вимкнення ліхтарика або підтвердження рівня яскравості.

Жодних нюансів — функція працює саме так, як і очікувалося. Вищі рівні збільшують яскравість ліхтарика, а нижчі — зменшують. Причому за замовчуванням яскравість ліхтарика на нових смартфонах Pixel встановлена на 50%.

Раніше для регулювання яскравості ліхтарика на телефоні Pixel доводилося використовувати окремий додаток, наприклад, FlashDim або Google Magnifier.

Взагалі-то про можливу появу нової функції стало відомо ще в червні, тож її "тренувальний" запуск у серпні лише підтвердив очікування. Поки невідомо, коли саме корисна функція запрацює на постійній основі. Але припускають, що спочатку вона з'явиться в новій бета-версії Android 16 QPR2, а потім — і в стабільній версії (у грудні цього року).

Зазначимо, що смартфони Pixel досить часто потрапляли і в неприємності. Наприклад, у червні цього року повідомлялося, що популярні телефони почали загорятися. Йшлося саме про смартфони Pixel 6a — їхні власники навіть викладали в мережу фото своїх згорілих девайсів. Тоді компанія Google вжила екстрених заходів і випустила примусове оновлення, яке мало вирішити проблему з безпекою.