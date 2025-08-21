Быстрый, прочный, красивый: названы 5 причин купить складной смартфон Galaxy Z Flip 7

Складные смартфоны прошли долгий путь. Когда-то они казались гаджетами из будущего, а теперь «раскладушками» уже никого не удивишь. Выход Samsung Galaxy Z Flip 7 вывел складные телефоны на новый уровень.

Related video

Galaxy Z Flip 7 сразу привлекает внимание по нескольким причинам, отмечает gizmochina.com. Издание перечисляет аспекты, которые могут заинтересовать пользователей.

Компактный дизайн

Компании Samsung удалось совместить компактность и большой экран.

Сложенный Galaxy Z Flip 7 легко помещается в карман, но, разложив его, вы получаете полноразмерный основной дисплей. К тому же, модель Galaxy Z Flip 7 обойдется дешевле, чем Galaxy Z Fold.

Повышенная прочность

Samsung потратила годы на совершенствование шарниров и технологий экрана. Galaxy Z Flip 7 использует ультратонкое стекло (UTG), а задняя панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Кроме того, смартфон предлагает степень защиты от воды и пыли IP48.

Быстрый процессор

Компания-производитель избежала повышения цен в этом году благодаря использованию флагманского чипсета Exynos 2500 собственной разработки. Эксперты утверждают, что он не отстает даже от Snapdragon 8 Elite – самого быстрого Android-процессора на рынке.

Многогранная камера

Galaxy Z Flip 7 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Благодаря уникальному форм-фактору Galaxy Z Flip 7 можно использовать и как видеокамеру.

А задние камеры можно задействовать как камеру для селфи, используя дополнительный дисплей в качестве «видоискателя».

Элегантный корпус

Наконец, Galaxy Z Flip 7 – это просто красивый телефон. Специалисты отмечают и яркие цвета, и эффектный стеклянный корпус складного устройства.

Ранее Фокус писал про смартфон Samsung с самой быстрой зарядкой. Тогда телефон Galaxy Z Fold 7 соревновался с прошлогодней моделью Galaxy Z Fold 6.

Также стало известно, какие смартфоны можно купить вместо нового Samsung Galaxy Z Flip 7. В частности, в списке среди фаворитов называлась модель Motorola Razr (2025).

Еще сообщалось, что, благодаря фирменному чипсету Exynos 2500, новый смартфон Samsung сможет поддерживать спутниковую связь.