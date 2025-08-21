Швидкий, міцний, красивий: названо 5 причин купити складаний смартфон Galaxy Z Flip 7

Складні смартфони пройшли довгий шлях. Колись вони здавалися гаджетами з майбутнього, а тепер "розкладачками" вже нікого не здивуєш. Вихід Samsung Galaxy Z Flip 7 вивів складні телефони на новий рівень.

Related video

Galaxy Z Flip 7 одразу привертає увагу з кількох причин, зазначає gizmochina.com. Видання перераховує аспекти, які можуть зацікавити користувачів.

Компактний дизайн

Компанії Samsung вдалося поєднати компактність і великий екран.

Складений Galaxy Z Flip 7 легко поміщається в кишеню, але, розклавши його, ви отримуєте повнорозмірний основний дисплей. До того ж, модель Galaxy Z Flip 7 обійдеться дешевше, ніж Galaxy Z Fold.

Підвищена міцність

Samsung витратила роки на вдосконалення шарнірів і технологій екрану. Galaxy Z Flip 7 використовує ультратонке скло (UTG), а задня панель захищена склом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Крім того, смартфон пропонує ступінь захисту від води і пилу IP48.

Швидкий процесор

Компанія-виробник уникла підвищення цін цього року завдяки використанню флагманського чипсета Exynos 2500 власної розробки. Експерти стверджують, що він не відстає навіть від Snapdragon 8 Elite — найшвидшого Android-процесора на ринку.

Багатогранна камера

Galaxy Z Flip 7 оснащений 50-мегапіксельною основною камерою з 12-мегапіксельним надширококутним об'єктивом. Завдяки унікальному форм-фактору Galaxy Z Flip 7 можна використовувати і як відеокамеру.

А задні камери можна задіяти як камеру для селфі, використовуючи додатковий дисплей як "видошукач".

Елегантний корпус

Нарешті, Galaxy Z Flip 7 — це просто красивий телефон. Фахівці відзначають і яскраві кольори, і ефектний скляний корпус складного пристрою.

Раніше Фокус писав про смартфон Samsung з найшвидшою зарядкою. Тоді телефон Galaxy Z Fold 7 змагався з торішньою моделлю Galaxy Z Fold 6.

Також стало відомо, які смартфони можна купити замість нового Samsung Galaxy Z Flip 7. Зокрема, у списку серед фаворитів називалася модель Motorola Razr (2025).

Ще повідомлялося, що, завдяки фірмовому чипсету Exynos 2500, новий смартфон Samsung зможе підтримувати супутниковий зв'язок.