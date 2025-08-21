В Австралии жалуются, что солнечные панели "сводят с ума": как они вредят людям

Жители сельской местности Нового Южного Уэльса в Австралии жалуются, что планы по установке солнечной электростанции в Хэмптон-Парке вредят психическому здоровью общины.

Related video

Люди, которые живут вблизи места запланированного строительства, утверждают, что переживают бессонные ночи, волнуясь о последствиях строительства, сообщает ABC News. Многие жители опасаются, что проект может негативно повлиять на стоимость их имущества, другие же беспокоились о своей безопасности в случае пожара.

Солнечная электростанция в Хэмптон-Парке является частью первой в Австралии объявленной зоны возобновляемой энергетики (REZ). Кампания общины против проекта происходит на фоне публикации промежуточного отчета парламентского расследования о влиянии REZ на общины и промышленность Нового Южного Уэльса.

Согласно документу, между правительством Нового Южного Уэльса, разработчиками возобновляемой энергетики и общиной Центрально-Западной Ораны было проведено "недостаточно консультаций. В отчете утверждается, что последствиями стало нарушенное психическое здоровье членов общины и "подрыв социальной сплоченности".

"Это развитие событий забивает гвоздь в нашу общину. Это строительство здесь перевернет нашу жизнь с ног на голову", — заявил Майкл Эдвардс, который прожил в этом районе 35 лет.

Фермер в четвертом поколении Ангус Келли, чья собственность прилегает к проекту, добавил, что влияние на психическое здоровье часто недооценивается. Он заявил, что провел много бессонных ночей, перебирая всевозможные возможные сценарии.

Важно

Солнечные панели стали серьезной проблемой: почему Китай собирается "избавиться" от них

Директор Института инфраструктуры в обществе Школы государственной политики Кроуфорда, профессор Австралийского национального университета Сара Байс объяснила, что строительство возобновляемых источников энергии может изменить местные общины, землю, способы существования или идентичность сельских жителей.

"Гораздо меньше городских жителей будут вынуждены идти на такие компромиссы или жертвы ради общего блага", — подчеркнула Байс.

В свою очередь разработчик проекта в Хэмптон-Парке, компания Australian Renewable Energy Services (ARES), признает, что проект солнечной электростанции площадью 360 гектаров и проект аккумуляторной батареи мощностью 180 мегаватт существенно повлияют на местную общину, и предлагает свою поддержку.

Напомним, Индия ограничивает производство солнечной энергии, чтобы поддерживать стабильность своей энергосети и уменьшить нагрузку на линии электропередач.