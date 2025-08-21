В Австралії скаржаться, що сонячні панелі "зводять з розуму": як вони шкодять людям

Мешканці сільської місцевості Нового Південного Уельсу в Австралії скаржаться, що плани щодо встановлення сонячної електростанції в Гемптон-Парку шкодять психічному здоров’ю громади.

Люди, які живуть поблизу місця запланованого будівництва, стверджують, що переживають безсонні ночі, хвилюючись про наслідки будівництва, повідомляє ABC News. Багато мешканців побоюються, що проєкт може негативно вплинути на вартість їхнього майна, інші ж турбувалися про свою безпеку у разі пожежі.

Сонячна електростанція в Гемптон-Парку є частиною першої в Австралії оголошеної зони відновлюваної енергетики (REZ). Кампанія громади проти проєкту відбувається на тлі публікації проміжного звіту парламентського розслідування щодо впливу REZ на громади та промисловість Нового Південного Уельсу.

Згідно з документом, між урядом Нового Південного Уельсу, розробниками відновлюваної енергетики та громадою Центрально-Західної Орани було проведено "недостатньо консультацій. У звіті стверджується, що наслідками стало порушене психічне здоров'я членів громади та "підрив соціальної згуртованості".

"Цей розвиток подій забиває цвях у нашу громаду. Це будівництво тут переверне наше життя з ніг на голову", — заявив Майкл Едвардс, який прожив у цьому районі 35 років.

Фермер у четвертому поколінні Ангус Келлі, чия власність прилягає до проєкту, додав, що вплив на психічне здоров'я часто недооцінюється. Він заявив, що провів багато безсонних ночей, перебираючи всілякі можливі сценарії.

Директорка Інституту інфраструктури в суспільстві Школи державної політики Кроуфорда, професор Австралійського національного університету Сара Байс пояснила, що будівництво відновлювальних джерел енергії може змінити місцеві громади, землю, способи існування чи ідентичність сільських жителів.

"Набагато менше міських жителів будуть змушені йти на такі компроміси чи жертви заради спільного блага", — наголосила Байс.

Своєю чергою розробник проєкту в Гемптон-Парку, компанія Australian Renewable Energy Services (ARES), визнає, що проєкт сонячної електростанції площею 360 гектарів та проєкт акумуляторної батареї потужністю 180 мегават суттєво вплинуть на місцеву громаду, і пропонує свою підтримку.

