Как уберечь телефон от перепадов температуры: пояснения специалистов

Ни iPhone, ни Android не застрахованы от перегрева и экстремальных температур. Иногда длительное пребывание смартфона на солнце может непоправимо его испортить.

Related video

Телефоны вообще более чувствительны к экстремальным температурам, чем думает большинство людей, пишет cnet.com. Издание вспоминает инциденты с телефонами Pixel 6A, которые стали нагреваться и гореть, и подчеркивает, что дело не только в старой модели.

У вас может быть новейший телефон, но, если он перегреется, он может работать медленнее, отключаться или даже получить серьезные повреждения. Высокие температуры создают нагрузку на аккумулятор и внутренние компоненты вашего девайса.

Почему телефон нагревается

Перегрев телефона может вызвать даже неплотно прилегающий чехол, но все же эта причина встречается не очень часто. А главные факторы перегревания такие:

Долгое нахождение смартфона под прямыми солнечными лучами.

Хранение смартфона в помещении с высокой температурой (например, в машине в жаркий день).

Использование навигатора и других ресурсоемких задач в жару.

Чрезмерное использование телефона во время зарядки.

Неисправный аккумулятор или зарядное устройство.

Ошибки в программном обеспечении.

Мошеннические приложения или вредоносное ПО.

Если внутренняя температура телефона превышает нормальный рабочий диапазон, то устройство замедляется, слабее ловит сигнал, на камере может отключиться вспышка, а зарядка может затормозить или полностью прекратиться.

Как спасти телефон от перегрева

Прежде всего, берегите телефон от прямых солнечных лучей – уберите его в карман, в рюкзак, заверните в полотенце или одеяло.

Помните, что высокая температура сама по себе является фактором риска. Поэтому не держите телефон в жарком месте длительное время, даже если на него не попадают прямые солнечные лучи.

Оптимальная внутренняя температура вашего телефона должна находиться в диапазоне от 0 до 35 градусов Цельсия.

И еще – ни в коем случае не кладите телефон в холодильник, чтобы снизить его температуру. Совет может выглядеть странно, но, как выяснилось по сообщениям на форумах, люди действительно так иногда делают.

Ранее Фокус писал, что предпринять, если нагревается повербанк. Тут надо быть осторожным, так как литий-ионные аккумуляторы могут даже загореться в результате перегрева.

Также эксперты пояснили, что делать, если зарядка телефона нагревается. Из-за легкого нагрева переживать не стоит, но если зарядка уже стала горячей, то это может быть признаком серьезных неприятностей.