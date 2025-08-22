Як уберегти телефон від перепадів температури: пояснення фахівців

Ні iPhone, ні Android не застраховані від перегріву та екстремальних температур. Іноді тривале перебування смартфона на сонці може непоправно його зіпсувати.

Related video

Телефони взагалі більш чутливі до екстремальних температур, ніж думає більшість людей, пише cnet.com. Видання згадує інциденти з телефонами Pixel 6A, які стали нагріватися і горіти, і підкреслює, що справа не тільки в старій моделі.

У вас може бути новітній телефон, але, якщо він перегріється, він може працювати повільніше, відключатися або навіть отримати серйозні пошкодження. Високі температури створюють навантаження на акумулятор і внутрішні компоненти вашого девайса.

Чому телефон нагрівається

Перегрівання телефону може спричинити навіть чохол, що нещільно прилягає, але все ж таки ця причина трапляється не дуже часто. А головні чинники перегрівання такі:

Довге перебування смартфона під прямими сонячними променями.

Зберігання смартфона в приміщенні з високою температурою (наприклад, у машині в спекотний день).

Використання навігатора та інших ресурсоємних завдань у спеку.

Надмірне використання телефону під час заряджання.

Несправний акумулятор або зарядний пристрій.

Помилки в програмному забезпеченні.

Шахрайські додатки або шкідливе ПЗ.

Якщо внутрішня температура телефону перевищує нормальний робочий діапазон, то пристрій сповільнюється, слабкіше ловить сигнал, на камері може вимкнутися спалах, а зарядка може загальмувати або повністю припинитися.

Як врятувати телефон від перегріву

Насамперед бережіть телефон від прямих сонячних променів — приберіть його в кишеню, в рюкзак, загорніть у рушник або ковдру.

Пам'ятайте, що висока температура сама по собі є фактором ризику. Тому не тримайте телефон у спекотному місці тривалий час, навіть якщо на нього не потрапляють прямі сонячні промені.

Оптимальна внутрішня температура вашого телефону має перебувати в діапазоні від 0 до 35 градусів Цельсія.

І ще — у жодному разі не кладіть телефон у холодильник, щоб знизити його температуру. Порада може мати дивний вигляд, але, як з'ясувалося з повідомлень на форумах, люди дійсно так іноді роблять.

Раніше Фокус писав, що робити, якщо нагрівається повербанк. Тут треба бути обережним, оскільки літій-іонні акумулятори можуть навіть спалахнути в результаті перегріву.

Також експерти пояснили, що робити, якщо зарядка телефону нагрівається. Через легке нагрівання переживати не варто, але якщо зарядка вже стала гарячою, то це може бути ознакою серйозних неприємностей.