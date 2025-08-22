Новый смартфон Meizu получит флагманскую камеру и мощный чипсет

Китайская компания Meizu должна была уже в августе выпустить новый флагманский смартфон Meizu 22, но выпуск отложили. Как оказалось, не просто так – разработчики обещают множество доработок и улучшений, в том числе, в области фотографии.

Теперь релиз нового смартфона запланирован на начало или середину сентября, пишет gizmochina.com со ссылкой на официальное заявление компании. Решение перенести релиз было принято под влиянием многочисленных отзывов, полученных насчет ранних прототипов Meizu 22.

Пользователи отмечали улучшение работы камеры, в то время как эксперты рекомендовали доработать различные аспекты обработки изображения. В связи с этим команда разработчиков решила обновить больше десятка алгоритмов обработки изображений для дальнейшей оптимизации процесса фотосъемки.

Meizu 22 будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем — такой размер компания-производитель считает идеальным для баланса портативности и функциональности. Телефон получит одну из самых мощных конфигураций аппаратной части для обработки изображений в сегменте – и таким образом станет полнофункциональным флагманом для мобильной фотографии.

Улучшения направлены на обеспечение более четких снимков при различных фокусных расстояниях. Компания Meizu вообще поставила себе амбициозную задачу по созданию решения для съемки с фокусировкой по всему диапазону.

Также инсайдеры сообщают, что смартфон Meizu 22 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite и аккумулятором емкостью 5500 мАч с зарядкой мощностью 80 Вт. Новый телефон получит телеобъектив с фокусным расстоянием 72 мм и поддержкой 3-кратного оптического зума. Еще сообщается, что разрабатывается и специальная камера с поддержкой UWB.

Отметим, что китайские смартфоны все улучшают свои позиции и уже конкурируют с такими лидерами мобильной индустрии, как Apple и Samsung. Например, смартфон Vivo X200 Ultra попал в рейтинг лучших смартфонов лета 2025 года. Он оказался на почетном втором месте благодаря своему процессору Snapdragon 8 Extreme Edition и трем объективам с фокусными расстояниями 14 мм, 35 мм и 85 мм.

А другой китайский телефон – Vivo T4/iQOO – был включен в топ-5 смартфонов с самыми мощными батареями. Там сыграли свою роль мощный аккумулятор на 7300 мАч, а также поддержка проводной зарядки мощностью 90 Вт и обратной зарядки аксессуаров мощностью 7,5 Вт.