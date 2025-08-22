Новий смартфон Meizu отримає флагманську камеру і потужний чипсет

Китайська компанія Meizu повинна була вже в серпні випустити новий флагманський смартфон Meizu 22, але випуск відклали. Як виявилося, не просто так — розробники обіцяють безліч доопрацювань і поліпшень, зокрема, у сфері фотографії.

Тепер реліз нового смартфона заплановано на початок або середину вересня, пише gizmochina.com з посиланням на офіційну заяву компанії. Рішення перенести реліз було прийнято під впливом численних відгуків, отриманих щодо ранніх прототипів Meizu 22.

Користувачі відзначали поліпшення роботи камери, в той час як експерти рекомендували доопрацювати різні аспекти обробки зображення. У зв'язку з цим команда розробників вирішила оновити більше десятка алгоритмів обробки зображень для подальшої оптимізації процесу фотозйомки.

Meizu 22 буде оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм — такий розмір компанія-виробник вважає ідеальним для балансу портативності та функціональності. Телефон отримає одну з найпотужніших конфігурацій апаратної частини для оброблення зображень у сегменті — і таким чином стане повнофункціональним флагманом для мобільної фотографії.

Покращення спрямовані на забезпечення більш чітких знімків при різних фокусних відстанях. Компанія Meizu взагалі поставила собі амбітне завдання зі створення рішення для зйомки з фокусуванням по всьому діапазону.

Також інсайдери повідомляють, що смартфон Meizu 22 буде оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite і акумулятором ємністю 5500 мАг із зарядкою потужністю 80 Вт. Новий телефон отримає телеоб'єктив із фокусною відстанню 72 мм і підтримкою 3-кратного оптичного зуму. Ще повідомляється, що розробляється і спеціальна камера з підтримкою UWB.

Зазначимо, що китайські смартфони дедалі покращують свої позиції і вже конкурують з такими лідерами мобільної індустрії, як Apple і Samsung. Наприклад, смартфон Vivo X200 Ultra потрапив до рейтингу найкращих смартфонів літа 2025 року. Він опинився на почесному другому місці завдяки своєму процесору Snapdragon 8 Extreme Edition і трьом об'єктивам з фокусними відстанями 14 мм, 35 мм і 85 мм.

А інший китайський телефон — Vivo T4/iQOO — був включений до топ-5 смартфонів із найпотужнішими батареями. Там зіграли свою роль потужний акумулятор на 7300 мАг, а також підтримка дротового заряджання потужністю 90 Вт і зворотного заряджання аксесуарів потужністю 7,5 Вт.