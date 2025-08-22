В Приват24 произошел масштабный сбой: что говорят в банке

Днем 22 августа произошел масштабный сбой в "Приват24". Клиенты государственного банка жаловались, что не могут войти в приложение ни с мобильного телефона, ни с компьютера.

Пресс-секретарь государственного банка "ПриватБанк" Олег Серга в комментарии изданию "РБК-Украина" подтвердил факт сбоя. Он отметил, что клиенты могут сталкиваться с проблемами во время авторизации в "Приват 24" и проведения некоторых платежей.

"Наши специалисты восстанавливают стабильную работу сервиса", — заверил пресс-секретарь банка.

По состоянию на 14:50 в пресс-службе сообщили, что стабильная работа приложения восстановлена.

Сайт мониторинга сбоев работы сайтов и сервисов Downdetector показывал всплеск перебоев в работе "Приват24" примерно с 13:13 до 14:43 22 августа.

Данные Downdetector свидетельствуют о сбое в "Приват24"

Официальных комментариев от представителей "ПриватБанка" относительно причин сбоя работы приложения на момент публикации новости не было. Стоит отметить, о проведении регламентных работ в "Приват24" клиентов банка обычно предупреждают заранее с указанием точного времени.

