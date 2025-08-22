У Приват24 стався масштабний збій: що кажуть у банку

Вдень 22 серпня стався масштабний збій у "Приват24". Клієнти державного банку скаржилися, що не можуть увійти в застосунок ані з мобільного телефону, ані з комп'ютера.

Прессекретар державного банку "ПриватБанк" Олег Серга в коментарі виданню "РБК-Україна" підтвердив факт збою. Він зазначив, що клієнти можуть стикатися з проблемами під час авторизації в "Приват 24" і проведення деяких платежів.

"Наші фахівці відновлюють стабільну роботу сервісу", — запевнив прессекретар банку.

Станом на 14:50 у пресслужбі повідомили, що стабільну роботу застосунку відновлено.

Сайт моніторингу збоїв роботи сайтів і сервісів Downdetector показував сплеск перебоїв у роботі "Приват24" приблизно з 13:13 до 14:43 22 серпня.

Дані Downdetector свідчать про збій у "Приват24"

Офіційних коментарів від представників "ПриватБанку" щодо причин збою роботи застосунку на момент публікації новини не було. Варто зазначити, про проведення регламентних робіт у "Приват24" клієнтів банку зазвичай попереджають заздалегідь з указанням точного часу.

