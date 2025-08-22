Google Pixel против Samsung Galaxy: какой телефон победил в соревновании флагманов (фото)

И Google, и Samsung застолбили себе звания лидеров в области Android-смартфонов. Выбор между двумя флагманскими моделями может оказаться непосильной задачей — ведь и новый Pixel 10 Pro XL, и Galaxy S25 Ultra очень хороши.

У Pixel 10 Pro XL дополнительным преимуществом является его новизна, отмечает gizmochina.com. Но Samsung Galaxy S25 Ultra, хоть и вышел уже полгода назад, удерживает славу топового смартфона. Издание решило сравнить телефоны по нескольким главным показателям.

Дизайн и вес

Pixel 10 Pro XL придерживается фирменного стиля, который Google использует уже много лет: стеклянная передняя и задняя панели, а также алюминиевая рамка. Он выглядит красивым, но при этом слишком громоздким (его вес— 232 грамма).

Новая линейка смартфонов Pixel 10 Фото: Mashable

Galaxy S25 Ultra и весит меньше (218 граммов), и визуально кажется более легким благодаря титановой рамке.

Дисплей и яркость

Pixel 10 Pro XL оснащен мощной 6,8-дюймовой OLED-панелью LTPO с пиковой яркостью до 3300 нит. Это делает его одним из самых ярких дисплеев среди всех смартфонов. Разрешение дисплея составляет 1344 x 2992 пикселей, поддерживается HDR10+.

Samsung предлагает чуть более крупную 6,9-дюймовую панель Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением 1440 x 3120 пикселей. Пиковая яркость формально ниже — 2600 нит, но Samsung компенсирует это антибликовым покрытием и лучшей видимостью на открытом воздухе.

Телефон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: tomsguide.com

Pixel отлично смотрится в помещении, отмечают эксперты, но Samsung все-таки больше подходит для использования в реальных условиях.

Производительность

Тут Samsung явно лидирует: Galaxy S25 Ultra оснащен Snapdragon 8 Elite – самым мощным на сегодняшний день чипсетом Qualcomm. Центральный процессор Oryon V2 и графический процессор Adreno 830 обеспечивают не только более высокие результаты в бенчмарках, но и более стабильную производительность в играх, видеомонтаже и многозадачности.

Pixel 10 Pro XL использует процессор Google Tensor G5, созданный по 3-нм техпроцессу, но оптимизированный в основном для задач искусственного интеллекта и фотосъемки. Он подходит для повседневного использования, но чипы Tensor все же всегда уступали топовым процессорам Qualcomm.

Системы камер

Google выжала максимум из своих камер: смартфон Pixel 10 Pro XL делает одни из лучших фотографий. Теперь он даже поддерживает 100-кратный Pro Res Zoom, который использует 48-мегапиксельный телеобъектив и искусственный интеллект Tensor G5. Камера также оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором и 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

Samsung же делает ставку на аппаратное обеспечение. S25 Ultra оснащен четырьмя задними объективами, включая основной 200-мегапиксельный сенсор, отдельный 3-кратный телеобъектив, 5-кратный перископический зум и сверхширокоугольный 50-мегапиксельный. Такое разнообразие позволяет снимать практически в любых условиях, не полагаясь только на программную коррекцию.

Программное обеспечение и функции

Оба смартфона обещают семь лет обновлений Android, только Pixel 10 Pro XL поставляется с Android 16, а Samsung S25 Ultra — с Android 15 и оболочкой One UI 7.

S25 Ultra дополнительно оснащен стилусом S Pen, который добавляет функции создания заметок, редактирования и удаленного спуска затвора. Хоть это и функция на любителя, но у Pixel ее просто нет.

Аккумулятор и зарядка

Pixel 10 Pro XL оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, беспроводной зарядки мощностью 25 Вт и обратной беспроводной зарядки. Смартфон даже поддерживает байпасную зарядку для снижения нагрева во время игр.

У Galaxy S25 Ultra батарея более скромная — 5000 мАч, но благодаря чипу Snapdragon производительность, как правило, выше. Телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт (65% за 30 минут) и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

В целом, Pixel 10 Pro XL — это отличный смартфон, созданный на основе искусственного интеллекта. А вот Galaxy S25 Ultra – более универсальный и подойдет для любых условий.

Ранее стало известно, что смартфоны Pixel 10 получат важную деталь, которой нет у Samsung. Речь шла о модеме MediaTek T900.

Между прочим, смартфоны Pixel довольно часто попадали и в неприятности. Например, в июне этого года сообщалось, что популярные телефоны начали загораться. Речь как раз шла о смартфонах Pixel 6a – их владельцы даже выкладывали в сеть фото своих сгоревших девайсов.