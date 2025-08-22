Google Pixel проти Samsung Galaxy: який телефон переміг у змаганні флагманів (фото)

І Google, і Samsung застовпили собі звання лідерів у сфері Android-смартфонів. Вибір між двома флагманськими моделями може виявитися непосильним завданням — адже і новий Pixel 10 Pro XL, і Galaxy S25 Ultra дуже хороші.

У Pixel 10 Pro XL додатковою перевагою є його новизна, зазначає gizmochina.com. Але Samsung Galaxy S25 Ultra, хоч і вийшов уже півроку тому, утримує славу топового смартфона. Видання вирішило порівняти телефони за кількома головними показниками.

Дизайн і вага

Pixel 10 Pro XL дотримується фірмового стилю, який Google використовує вже багато років: скляна передня і задня панелі, а також алюмінієва рамка. Він виглядає красивим, але при цьому занадто громіздким (його вага — 232 грами).

Нова лінійка смартфонів Pixel 10 Фото: Mashable

Galaxy S25 Ultra і важить менше (218 грамів), і візуально здається легшим завдяки титановій рамці.

Дисплей і яскравість

Pixel 10 Pro XL оснащений потужною 6,8-дюймовою OLED-панеллю LTPO з піковою яскравістю до 3300 ніт. Це робить його одним із найяскравіших дисплеїв серед усіх смартфонів. Роздільна здатність дисплея становить 1344 x 2992 пікселів, підтримується HDR10+.

Samsung пропонує трохи більшу 6,9-дюймову панель Dynamic LTPO AMOLED 2X з роздільною здатністю 1440 x 3120 пікселів. Пікова яскравість формально нижча — 2600 ніт, але Samsung компенсує це антивідблисковим покриттям і кращою видимістю на відкритому повітрі.

Телефон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: tomsguide.com

Pixel має чудовий вигляд у приміщенні, зазначають експерти, але Samsung все-таки більше підходить для використання в реальних умовах.

Продуктивність

Тут Samsung явно лідирує: Galaxy S25 Ultra оснащений Snapdragon 8 Elite — найпотужнішим на сьогоднішній день чіпсетом Qualcomm. Центральний процесор Oryon V2 і графічний процесор Adreno 830 забезпечують не тільки вищі результати в бенчмарках, а й стабільнішу продуктивність в іграх, відеомонтажі та багатозадачності.

Pixel 10 Pro XL використовує процесор Google Tensor G5, створений за 3-нм техпроцесом, але оптимізований здебільшого для завдань штучного інтелекту і фотозйомки. Він підходить для повсякденного використання, але чіпи Tensor все ж завжди поступалися топовим процесорам Qualcomm.

Системи камер

Google вичавила максимум зі своїх камер: смартфон Pixel 10 Pro XL робить одні з найкращих фотографій. Тепер він навіть підтримує 100-кратний Pro Res Zoom, який використовує 48-мегапіксельний телеоб'єктив і штучний інтелект Tensor G5. Камера також оснащена 50-мегапіксельним основним сенсором і 48-мегапіксельним надширококутним об'єктивом.

Samsung же робить ставку на апаратне забезпечення. S25 Ultra оснащений чотирма задніми об'єктивами, включно з основним 200-мегапіксельним сенсором, окремим 3-кратним телеоб'єктивом, 5-кратним перископічним зумом і надширококутним 50-мегапіксельним. Така різноманітність дає змогу знімати практично в будь-яких умовах, не покладаючись лише на програмну корекцію.

Програмне забезпечення та функції

Обидва смартфони обіцяють сім років оновлень Android, тільки Pixel 10 Pro XL поставляється з Android 16, а Samsung S25 Ultra — з Android 15 і оболонкою One UI 7.

S25 Ultra додатково оснащений стилусом S Pen, який додає функції створення нотаток, редагування та віддаленого спуску затвора. Хоч це і функція на любителя, але у Pixel її просто немає.

Акумулятор і зарядка

Pixel 10 Pro XL оснащений акумулятором ємністю 5200 мАг з підтримкою дротового заряджання потужністю 45 Вт, бездротового заряджання потужністю 25 Вт і зворотного бездротового заряджання. Смартфон навіть підтримує байпасну зарядку для зниження нагріву під час ігор.

У Galaxy S25 Ultra батарея скромніша — 5000 мАг, але завдяки чипу Snapdragon продуктивність, як правило, вища. Телефон підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт (65% за 30 хвилин) і бездротову зарядку потужністю 15 Вт.

Загалом, Pixel 10 Pro XL — це чудовий смартфон, створений на основі штучного інтелекту. А ось Galaxy S25 Ultra — більш універсальний і підійде для будь-яких умов.

