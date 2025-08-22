Срочно установите себе на смартфон: важное обновление защитит от мошенников и хакеров

Компания Apple выпускает срочное обновление для iPhone, чтобы исправить серьезную уязвимость. Эксперты советуют установить его как можно скорее, – чтобы этой уязвимостью не воспользовались киберпреступники.

Обновление под номером iOS 18.6.2 доступно и для других устройств Apple, таких как Mac, пишет The Independent. В Apple заявили, что обнаруженная уязвимость «могла быть использована для чрезвычайно сложной атаки против конкретных лиц». Кто именно был потенциальной мишенью, в компании не уточнили, но издание напоминает, что такие атаки часто используются против активистов, журналистов, государственных чиновников и прочих деятелей, чьи телефоны могут представлять особый интерес для хакеров.

К тому же, Apple прямо предупредила, что уязвимость CVE-2025-43300, возможно, уже задействовалась в реальных условиях, и что она позволяет проводить «высокоуровневые целевые атаки».

Уязвимость связана с ImageIO — фреймворком, который iPhone использует для обработки изображений. То есть, для взлома смартфона злоумышленники могут использовать вредоносное изображение.

Все устройства Apple должны предлагать пользователям обновить свои устройства или могут обновляться автоматически, если эта настройка включена. Однако обновление можно установить и вручную, открыв приложение «Настройки», нажав «Основные» и выбрав пункт «Обновление ПО».

Что касается организаций, работающих с устройствами Apple, то они должны иметь возможность немедленно выявлять и обновлять все уязвимые устройства, особенно если речь идет о таких подверженных риску областях, как юриспруденция, СМИ и государственный сектор.

