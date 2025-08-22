Терміново встановіть собі на смартфон: важливе оновлення захистить від шахраїв і хакерів

Компанія Apple випускає термінове оновлення для iPhone, щоб виправити серйозну вразливість. Експерти радять встановити його якнайшвидше, — щоб цією вразливістю не скористалися кіберзлочинці.

Оновлення під номером iOS 18.6.2 доступне і для інших пристроїв Apple, таких як Mac, пише The Independent. В Apple заявили, що виявлена вразливість "могла бути використана для надзвичайно складної атаки проти конкретних осіб". Хто саме був потенційною мішенню, у компанії не уточнили, але видання нагадує, що такі атаки часто використовують проти активістів, журналістів, державних чиновників та інших діячів, чиї телефони можуть становити особливий інтерес для хакерів.

До того ж, Apple прямо попередила, що вразливість CVE-2025-43300, можливо, вже задіяли в реальних умовах, і що вона дає змогу проводити "високорівневі цільові атаки".

Уразливість пов'язана з ImageIO — фреймворком, який iPhone використовує для обробки зображень. Тобто, для злому смартфона зловмисники можуть використовувати шкідливе зображення.

Усі пристрої Apple повинні пропонувати користувачам оновити свої пристрої або можуть оновлюватися автоматично, якщо це налаштування ввімкнено. Однак оновлення можна встановити і вручну, відкривши застосунок "Налаштування", натиснувши "Основні" і вибравши пункт "Оновлення ПЗ".

Щодо організацій, які працюють із пристроями Apple, то вони повинні мати можливість негайно виявляти й оновлювати всі вразливі пристрої, особливо якщо йдеться про такі схильні до ризику галузі, як юриспруденція, ЗМІ та державний сектор.

