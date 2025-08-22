Школьники смогут зарабатывать знаниями с 1 октября: как будет работать валюта в "Мрии" (видео)

Украинские школьники получат уникальный стимул для обучения — внутреннюю валюту за успехи в образовании. Уже с 1 октября выбранная группа учеников сможет "зарабатывать" знаниями и обменивать виртуальные баллы на реальные услуги.

Как сообщил в своем TikTok вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, в приложении "Мрия" запускают бета-тестирование новой системы геймификации обучения.

"Это самый крутой в мире образовательный проект. Для государственных, частных школ — не важно", — отметил министр.

Механика "заработка" будет работать просто: ученикам будут поступать задания по различным предметам, которые они должны выполнять. Искусственный интеллект будет обрабатывать ответы и начислять баллы ("огоньки"), которые будут конвертироваться во внутреннюю валюту — "мечты". Особенностью системы станет возможность получать дополнительные баллы за улучшение собственных результатов, например, когда ученик повышает оценку с 9 до 10 баллов.

"Вы их делаете. Получаете виртуальную валюту — "мечталки". А потом можете в сетях разных — кинотеатрах или магазинах — обменять их на конкретные продукты или услуги", — пояснил Федоров.

Проект стартует в ограниченном режиме: с 1 октября бета-тестирование охватит 10-15 тысяч детей. Полномасштабный запуск запланирован на первый квартал 2026 года, когда к "Мрии" подключатся тысячи школ по всей Украине. По словам министра, уже с 1 сентября к платформе будет подключено около 2 тысяч школ.

"Наша цель — не просто запустить "что-то для фана". А привлечь детей к процессу обучения. Сделать так, чтобы они больше узнавали", — подчеркнул Федоров. Он также добавил, что это лишь одна из многих услуг платформы, которая призвана повысить вовлеченность детей в образование.

Напомним, что приложение "Мрия" разрабатывалось Министерством цифровой трансформации с 2023 года. В июне прошлого года началось бета-тестирование платформы, а в ноябре Кабинет Министров утвердил порядок ее наполнения контентом. Проект планируют расширять на детские сады и университеты, а также использовать для противодействия буллингу в школах.

