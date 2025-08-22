Школярі зможуть заробляти знаннями з 1 жовтня: як працюватиме валюта у "Мрії" (відео)

Українські школярі отримають унікальний стимул для навчання – внутрішню валюту за успіхи в освіті. Вже з 1 жовтня обрана група учнів зможе "заробляти" знаннями та обмінювати віртуальні бали на реальні послуги.

Як повідомив у своєму TikTok віце-прем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, у додатку "Мрія" запускають бета-тестування нової системи гейміфікації навчання.

"Це найкрутіший у світі освітній проект. Для державних, приватних шкіл – не важливо", – зазначив міністр.

Механіка "заробітку" буде працювати просто: учням надходитимуть завдання з різних предметів, які вони мають виконувати. Штучний інтелект оброблятиме відповіді та нараховуватиме бали ("вогники"), які конвертуватимуться у внутрішню валюту – "мрійки". Особливістю системи стане можливість отримувати додаткові бали за покращення власних результатів, наприклад, коли учень підвищує оцінку з 9 до 10 балів.

"Ви їх робите. Отримуєте віртуальну валюту – "мрійки". А потім можете в мережах різних – кінотеатрах або магазинах – обміняти їх на конкретні продукти або послуги", – пояснив Федоров.

Проєкт стартує в обмеженому режимі: з 1 жовтня бета-тестування охопить 10-15 тисяч дітей. Повномасштабний запуск заплановано на перший квартал 2026 року, коли до "Мрії" під'єднаються тисячі шкіл по всій Україні. За словами міністра, вже з 1 вересня до платформи буде під'єднано близько 2 тисяч шкіл.

"Наша ціль – не просто запустити "щось для фану". А залучити дітей до процесу навчання. Зробити так, щоб вони більше дізнавалися", – наголосив Федоров. Він також додав, що це лише одна з багатьох послуг платформи, яка покликана підвищити залученість дітей до освіти.

Нагадаємо, що додаток "Мрія" розроблявся Міністерством цифрової трансформації з 2023 року. У червні минулого року розпочалося бета-тестування платформи, а в листопаді Кабінет Міністрів затвердив порядок її наповнення контентом. Проєкт планують розширювати на дитячі садочки та університети, а також використовувати для протидії булінгу в школах.

