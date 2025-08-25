Возвращение легенды: популярные телефоны Sony снова появятся на рынке. Что известно

Компания Sony заявила, что отремонтировала свой проблемный флагман Xperia 1 VII, и что теперь он снова продается, в том числе и на европейских рынках.

Related video

Через месяц после запуска программы замены неисправных смартфонов Xperia 1 VII Sony сообщила, что возобновляет продажи этого устройства, пишет phonearena.com. С 25 августа смартфон возвращается на европейские рынки. Ранее продажи Xperia 1 VII были приостановлены из-за выявленных проблем с питанием.

Сначала продажи Xperia 1 VII были приостановлены на его родине – в Японии, потом приостановка расширилась и на другие рынки. При этом в Соединенных Штатах этот телефон так не был выпущен, а в Европе продавался ограниченным тиражом.

Эксперты Sony, которые занимались проблемой с Xperia 1 VII, обнаружили, что в некоторых устройствах были дефектные печатные платы. Компания изменила производственный процесс, чтобы предотвратить распространение проблем на новые устройства, и связалась с клиентами, которые приобрели устройства напрямую у Sony.

Вы можете проверить, подлежит ли ваше устройство обмену, узнав его 15-значный номер IMEI. Это можно сделать одним из следующих способов:

Наберите *#06# в приложении вашего телефона.

Откройте «Настройки» — «Система» — «Об устройстве» и нажмите «Система» / «Информация об IMEI».

Посмотрите код, напечатанный в верхней строке лотка SIM-карты устройства.

Получив IMEI, вы можете воспользоваться сервисом проверки Sony, чтобы проверить, затронут ли ваш телефон. Программа замены для пострадавших устройств все еще активна.

Ранее стало известно, что владельцам придется менять свои смартфоны Sony. Тогда речь шла как раз о неисправностях, обнаруженных у моделей Xperia 1 VII (при том, что телефон вышел только в мае этого года).

Также сообщалось, что Sony может вообще уйти с рынка смартфонов. Она постепенно сворачивала свою деятельность в Европе: например, телефоны Xperia перестали продаваться напрямую в Финляндии. А на таких крупных рынках, как Германия, Франция, Испания и Великобритания, почти все текущие и новые модели Xperia, включая и флагманский Xperia 1 VII, были либо недоступны, либо в статусе «нет в наличии».