Повернення легенди: популярні телефони Sony знову з'являться на ринку. Що відомо

Компанія Sony заявила, що відремонтувала свій проблемний флагман Xperia 1 VII, і що тепер він знову продається, зокрема й на європейських ринках.

Через місяць після запуску програми заміни несправних смартфонів Xperia 1 VII Sony повідомила, що відновлює продажі цього пристрою, пише phonearena.com. З 25 серпня смартфон повертається на європейські ринки. Раніше продажі Xperia 1 VII були припинені через виявлені проблеми з живленням.

Спочатку продажі Xperia 1 VII було призупинено на його батьківщині — в Японії, потім призупинення розширилося і на інші ринки. При цьому в Сполучених Штатах цей телефон так і не був випущений, а в Європі продавався обмеженим тиражем.

Експерти Sony, які займалися проблемою з Xperia 1 VII, виявили, що в деяких пристроях були дефектні друковані плати. Компанія змінила виробничий процес, щоб запобігти поширенню проблем на нові пристрої, і зв'язалася з клієнтами, які придбали пристрої безпосередньо у Sony.

Ви можете перевірити, чи підлягає ваш пристрій обміну, дізнавшись його 15-значний номер IMEI. Це можна зробити одним із таких способів:

Наберіть *#06## у застосунку вашого телефона.

Відкрийте "Налаштування" — "Система" — "Про пристрій" і натисніть "Система" / "Інформація про IMEI".

Подивіться код, надрукований у верхньому рядку лотка SIM-карти пристрою.

Отримавши IMEI, ви можете скористатися сервісом перевірки Sony, щоб перевірити, чи зачеплений ваш телефон. Програма заміни для постраждалих пристроїв все ще активна.

Раніше стало відомо, що власникам доведеться міняти свої смартфони Sony. Тоді йшлося якраз про несправності, виявлені в моделей Xperia 1 VII (при тому, що телефон вийшов тільки в травні цього року).

Також повідомлялося, що Sony може взагалі піти з ринку смартфонів. Вона поступово згортала свою діяльність у Європі: наприклад, телефони Xperia перестали продаватися безпосередньо у Фінляндії. А на таких великих ринках, як Німеччина, Франція, Іспанія та Велика Британія, майже всі поточні та нові моделі Xperia, включно з флагманським Xperia 1 VII, були або недоступні, або в статусі "немає в наявності".