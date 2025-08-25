Honor Magic против Samsung Galaxy: эксперты сравнили топовые смартфоны и назвали лучший (фото)

Складные смартфоны постепенно укрепляются на рынке. Сейчас фаворитами считаются Honor Magic V Flip 2 и Samsung Galaxy Z Flip 7. Один из них – китайский, другой – корейский.

Выбор действительно сложный, ведь обе «раскладушки» относятся к категории премиальных гаджетов, пишет gizmochina.com. Эксперты издания устроили «соревнование» между двумя смартфонами, чтобы определить победителя.

Дизайн и параметры

Компанию Samsung называют ветераном в сегменте складных смартфонов, и Galaxy Z Flip 7 – это, конечно, достижение. Он получил 4,1-дюймовый дисплей на задней панели и основной экран в виде большой 6,9-дюймовой панели. Дизайн тоже стал более совершенным: толщина корпуса составляет 6,5 мм (13,7 мм в сложенном состоянии), а вес — всего 188 граммов.

Складной смартфон Galaxy Z Flip 7 Фото: zdnet.com

Magic V Flip 2 весит больше – 204 грамма, и, к тому же, он толще – 6,9 мм в сложенном виде и 15,5 мм в разложенном. Но, с другой стороны, он компенсирует это своим превосходным дизайном, один из вариантов которого был разработан совместно с модным домом Джимми Чу. Еще у этого телефона более высокий рейтинг защиты – IP58+IP59 (по сравнению с IP48 у Z Flip 7).

Производительность и процессор

Honor оснастила свой Magic V Flip 2 более старым, но мощным чипсетом Snapdragon 8 третьего поколения. Это проверенный чипсет для игр и повседневной работы.

Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 Фото: gadgetmatch.com

А Galaxy Z Flip 7 стал первым складным смартфоном Samsung, отказавшимся от чипа Qualcomm. Его заменили на флагманский Exynos 2500. Отмечают, что серию Exynos не раз критиковали, – но в целом такой процессор почти не уступает Snapdragon 8 Elite.

Камера

Тут Samsung ничем не может похвастаться – компания не внесла существенных улучшений в систему камер Galaxy Z Flip 7. Телефон снова предлагает 50-мегапиксельную основную камеру (1/1,57 дюйма, f/1,8) и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру (1/3,2 дюйма, f/2,2) на задней панели, а также 10-мегапиксельную фронтальную камеру.

А вот Magic V Flip 2 получил более премиальный комплект: 200-мегапиксельный основной сенсор (1/1,3 дюйма, f/1,9) и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив (f/2,0). Даже фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп.

Аккумулятор и зарядка

У складной модели Honor – мощный аккумулятор мощностью 5500 мАч, поддерживаются сверхбыстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Galaxy Z Flip 7 в этом аспекте отстает на целое поколение. Аккумулятор емкостью 4300 мАч гораздо слабее, а проводная быстрая зарядка мощностью 25 Вт и беспроводная зарядка мощностью 15 Вт – более медленные.

Так что, если вам нужны долгое время автономной работы, флагманская камера и эксклюзивный дизайн – берите лучше Honor Magic V Flip 2.

Ранее китайская компания Honor представила и новый складной смартфон Magic V5. Он был заявлен как самый тонкий в мире, – однако технически это оказалось не совсем так. На самом деле телефон можно было бы назвать самым тонким, если не считать массивного выступа его камеры.

Что касается Galaxy Z Flip 7, то ранее сообщалось, что, благодаря фирменному чипсету Exynos 2500, новый смартфон Samsung сможет поддерживать спутниковую связь.