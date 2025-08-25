Honor Magic проти Samsung Galaxy: експерти порівняли топові смартфони і назвали найкращий (фото)

Складні смартфони поступово зміцнюються на ринку. Зараз фаворитами вважаються Honor Magic V Flip 2 і Samsung Galaxy Z Flip 7. Один із них — китайський, інший — корейський.

Related video

Вибір справді складний, адже обидві "розкладачки" належать до категорії преміальних гаджетів, пише gizmochina.com. Експерти видання влаштували "змагання" між двома смартфонами, щоб визначити переможця.

Дизайн і параметри

Компанію Samsung називають ветераном у сегменті складних смартфонів, і Galaxy Z Flip 7 — це, звісно, досягнення. Він отримав 4,1-дюймовий дисплей на задній панелі та основний екран у вигляді великої 6,9-дюймової панелі. Дизайн теж став досконалішим: товщина корпусу становить 6,5 мм (13,7 мм у складеному стані), а вага — лише 188 грамів.

Складаний смартфон Galaxy Z Flip 7 Фото: zdnet.com

Magic V Flip 2 важить більше — 204 грами, і, до того ж, він товщий — 6,9 мм у складеному вигляді та 15,5 мм у розкладеному. Але, з іншого боку, він компенсує це своїм чудовим дизайном, один з варіантів якого був розроблений спільно з модним будинком Джиммі Чу. Ще у цього телефону вищий рейтинг захисту — IP58+IP59 (порівняно з IP48 у Z Flip 7).

Продуктивність і процесор

Honor оснастила свій Magic V Flip 2 старішим, але потужнішим чипсетом Snapdragon 8 третього покоління. Це перевірений чипсет для ігор і повсякденної роботи.

Складаний смартфон Honor Magic V Flip 2 Honor Magic V Flip 2 Фото: gadgetmatch.com

А Galaxy Z Flip 7 став першим складним смартфоном Samsung, який відмовився від чипа Qualcomm. Його замінили на флагманський Exynos 2500. Зазначають, що серію Exynos не раз критикували, — але загалом такий процесор майже не поступається Snapdragon 8 Elite.

Камера

Тут Samsung нічим не може похвалитися — компанія не внесла істотних поліпшень у систему камер Galaxy Z Flip 7. Телефон знову пропонує 50-мегапіксельну основну камеру (1/1,57 дюйма, f/1,8) і 12-мегапіксельну надширококутну камеру (1/3,2 дюйма, f/2,2) на задній панелі, а також 10-мегапіксельну фронтальну камеру.

А ось Magic V Flip 2 отримав більш преміальний комплект: 200-мегапіксельний основний сенсор (1/1,3 дюйма, f/1,9) і 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив (f/2,0). Навіть фронтальна камера має роздільну здатність 50 Мп.

Акумулятор і зарядка

У складаній моделі Honor — потужний акумулятор потужністю 5500 мАг, підтримуються надшвидка дротова зарядка потужністю 80 Вт і бездротова зарядка потужністю 50 Вт.

Galaxy Z Flip 7 у цьому аспекті відстає на ціле покоління. Акумулятор ємністю 4300 мАг набагато слабший, а дротова швидка зарядка потужністю 25 Вт і бездротова зарядка потужністю 15 Вт — повільніші.

Тож, якщо вам потрібні довгий час автономної роботи, флагманська камера і ексклюзивний дизайн — беріть краще Honor Magic V Flip 2.

Раніше китайська компанія Honor представила і новий складаний смартфон Magic V5. Він був заявлений як найтонший у світі, — однак технічно це виявилося не зовсім так. Насправді телефон можна було б назвати найтоншим, якщо не брати до уваги масивного виступу його камери.

Що стосується Galaxy Z Flip 7, то раніше повідомлялося, що, завдяки фірмовому чипсету Exynos 2500, новий смартфон Samsung зможе підтримувати супутниковий зв'язок.