На смартфонах Google Pixel появились новые функции, но пока что они есть не у всех: почему

В эксклюзивном виджете At a Glance на телефонах Google Pixel появились две новые функции. Одна касается любителей спорта, а другая – тех, кто следит за биржей, но обе пока доступны не на всех смартфонах.

О появлении новых опций сообщили некоторые владельцы телефонов Pixel, пишет androidpolice.com. Виджет At a Glance уже больше напоминает интерактивную панель инструментов, чем просто ярлыки для погоды и календаря, отмечает издание.

Добавление разделов «Финансы» и «Спорт» говорит о том, что Google хочет сделать свой SmartSpace более универсальным центром. Пока что финансовый раздел ограничен отслеживанием отдельных акций, но строки, найденные в предыдущих сборках приложения, ссылались на именно «Финансовый обзор». Это может означать ежедневные обзоры рынка после закрытия торгов с выделением основных индексов и значимых изменений. Так что функция больше похожа на дайджест, чем на статичный список наблюдения, но в любом случае она еще в разработке.

Что касается раздела «Спорт», то там в свободном доступе пока были только футбольные новости. Так как функционал тоже находится в работе, предполагают, что потом туда подтянутся и другие виды спорта.

Пока нет официальной информации о том, когда все владельцы смартфонов Pixel смогут оценить эти новые опции.

Однако эксперты настроены оптимистично и считают, что у виджета At a Glance отличные перспективы. Ведь он уже не один год является неотъемлемой частью Pixel: аиджет отображает полезную информацию, – например, касающуюся доставки посылок, предстоящих рейсов и даже предупреждений о землетрясениях, – прямо на экране блокировки или главном экране смартфона. Причем версия, доступная только для Pixel, гораздо более мощная, чем базовая версия At a Glance.

