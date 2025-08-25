На смартфонах Google Pixel з'явилися нові функції, але поки що вони є не у всіх: чому

В ексклюзивному віджеті At a Glance на телефонах Google Pixel з'явилися дві нові функції. Одна стосується любителів спорту, а інша — тих, хто стежить за біржею, але обидві поки доступні не на всіх смартфонах.

Про появу нових опцій повідомили деякі власники телефонів Pixel, пише androidpolice.com. Віджет At a Glance вже більше нагадує інтерактивну панель інструментів, ніж просто ярлики для погоди та календаря, зазначає видання.

Додавання розділів "Фінанси" і "Спорт" свідчить про те, що Google хоче зробити свій SmartSpace більш універсальним центром. Поки що фінансовий розділ обмежений відстеженням окремих акцій, але рядки, знайдені в попередніх збірках додатка, посилалися на саме "Фінансовий огляд". Це може означати щоденні огляди ринку після закриття торгів з виокремленням основних індексів і значущих змін. Тож функція більше схожа на дайджест, ніж на статичний список спостереження, але в будь-якому разі вона ще в розробці.

Що стосується розділу "Спорт", то там у вільному доступі поки що були тільки футбольні новини. Оскільки функціонал теж перебуває в роботі, припускають, що потім туди підтягнуться й інші види спорту.

Поки немає офіційної інформації про те, коли всі власники смартфонів Pixel зможуть оцінити ці нові опції.

Однак експерти налаштовані оптимістично і вважають, що у віджета At a Glance чудові перспективи. Адже він уже не один рік є невід'ємною частиною Pixel: аїджет відображає корисну інформацію, — наприклад, що стосується доставки посилок, майбутніх рейсів і навіть попереджень про землетруси, — прямо на екрані блокування або головному екрані смартфона. Причому версія, доступна тільки для Pixel, набагато потужніша, ніж базова версія At a Glance.

