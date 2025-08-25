Лучшее отключите: эти домашние гаджеты заставляют вас переплачивать за электричество

Экономия электроэнергии – вопрос, актуальный в любой сезон. Летом главная статья расходов – это кондиционеры, зимой – отопление, но есть приборы, с которыми надо быть внимательными в любом случае

В каждом доме есть гаджеты, которые постоянно не используются, а электроэнергии в режиме ожидания потребляют довольно много, пишет zdnet.com. Издание называет главных домашних «пожирателей энергии», которые лучше отключать, когда они вам не нужны.

Игровые консоли и телевизоры

Казалось бы, нет ничего страшного, если вы забыли выключить телевизор из розетки. А он, между прочим, довольно активно потребляет энергию даже в таком режиме. Представьте, что получается, если таких «ждущих» телевизоров в доме несколько.

То же самое относится к игровым консолям: например, PlayStation или Xbox, может потреблять от 1,5 до 10 Вт в режиме ожидания. Поэтому лучше отключать эти устройства от сети на ночь или на то время, когда вы уходите из дома.

Еще можно отключать звуковые панели и динамики, когда они не используются.

Кофеварки

В это может быть трудно поверить, но кофеварки действительно увеличивают счета за электроэнергию. Ведь им нужно поддерживать воду в горячем состоянии, и потребление электроэнергии в режиме ожидания может составлять от 60 до 70 Вт.

Правило касается и других кухонных приборов. К примеру, мини-холодильник точно нужен вам не всегда, так что отключайте его от сети на время простоя.

Умные устройства

Парадокс в том, что большинство устройств для умного дома ориентированы на повышение энергоэффективности, но в то же время они могут быть настоящими «электрическими ампирами».

Умные устройства постоянно потребляют энергию, так как остаются подключенными либо к интернету, либо к другому устройству. Правда, отключать их все сразу необязательно, – к примеру, умные лампочки и розетки потребляют совсем немного энергии, около 1 Вт. И можно отключать только те, которые точно не понадобятся в ближайшее время.

Отдельная категория гаджетов – это всякие старые устройства, про которые вы могли просто забыть. Это могут быть и подключенные будильники, и беспроводные подставки для телефонов, и электрочайники, и фены. Проведите ревизию и отключите ненужное.

