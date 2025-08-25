Найкраще вимкніть: ці домашні гаджети змушують вас переплачувати за електрику

Економія електроенергії — питання, актуальне в будь-який сезон. Влітку головна стаття витрат — це кондиціонери, взимку — опалення, але є прилади, з якими треба бути уважними в будь-якому разі

У кожному будинку є гаджети, які постійно не використовуються, а електроенергії в режимі очікування споживають досить багато, пише zdnet.com. Видання називає головних домашніх "пожирачів енергії", які краще відключати, коли вони вам не потрібні.

Ігрові консолі та телевізори

Здавалося б, немає нічого страшного, якщо ви забули вимкнути телевізор із розетки. А він, між іншим, досить активно споживає енергію навіть у такому режимі. Уявіть, що виходить, якщо таких телевізорів, що "чекають", у будинку кілька.

Те ж саме стосується ігрових консолей: наприклад, PlayStation або Xbox, може споживати від 1,5 до 10 Вт у режимі очікування. Тому краще відключати ці пристрої від мережі на ніч або на той час, коли ви йдете з дому.

Ще можна відключати звукові панелі та динаміки, коли вони не використовуються.

Кавоварки

У це може бути важко повірити, але кавоварки дійсно збільшують рахунки за електроенергію. Адже їм потрібно підтримувати воду в гарячому стані, і споживання електроенергії в режимі очікування може становити від 60 до 70 Вт.

Правило стосується й інших кухонних приладів. Наприклад, міні-холодильник точно потрібен вам не завжди, тож відключайте його від мережі на час простою.

Розумні пристрої

Парадокс у тому, що більшість пристроїв для розумного будинку орієнтовані на підвищення енергоефективності, але водночас вони можуть бути справжніми "електричними ампірами".

Розумні пристрої постійно споживають енергію, оскільки залишаються підключеними або до інтернету, або до іншого пристрою. Щоправда, відключати їх усі одразу необов'язково, — наприклад, розумні лампочки і розетки споживають зовсім небагато енергії, близько 1 Вт. І можна відключати тільки ті, які точно не знадобляться найближчим часом.

Окрема категорія гаджетів — це всякі старі пристрої, про які ви могли просто забути. Це можуть бути і підключені будильники, і бездротові підставки для телефонів, і електрочайники, і фени. Проведіть ревізію і вимкніть непотрібне.

