Новый смартфон Samsung разочаровал пользователей еще до выхода: что с ним не так

Флагманский смартфон Galaxy S26 Ultra от Samsung должен выйти в начале 2026 года и уже собрал вокруг себя множество слухов. От него ждут действительно топовых функций, но, похоже, компания огорчит своих фанатов.

Одна из главных надежд поклонников Samsung была связана с тем, что Galaxy S26 Ultra получит более мощную батарею, пишет phonearena.com. Однако, судя по некоторым утечкам, как раз емкость аккумулятора и не изменится.

В новой документации Центра сертификации качества Китая описывается аккумулятор с номером продукта EB-BS948ABY и емкостью 4855 мАч. Как поясняет издание, номер указывает на то, что это аккумулятор Galaxy S26 Ultra, а его емкость точно такая же, как у его предшественника Galaxy S25 Ultra.

Так что есть все основания полагать, что новый смартфон Galaxy S26 Ultra получит ту же батарею емкостью 5000 мАч, что и все флагманы Samsung, начиная с 2020 года. Что касается зарядки, то новый телефон, вероятно, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 60 Вт, – все-таки это заметное улучшение по сравнению с 45 Вт (уровень, который держался с момента выпуска S22 Ultra).

Как поясняют эксперты, у Samsung есть оправдание того, что она держит аккумуляторы своих телефонов на одном и том же уровне уже несколько лет. Сочетание более эффективного программного и аппаратного обеспечения может позволить выжать больше из той же батареи. К тому же, акцент на выпуск тонких телефонов тоже играет свою роль – модель S26 Ultra может быть намного тоньше предыдущих моделей.

Впрочем, если компании удастся добиться большей плотности энергии в своем аккумуляторе, и с емкостью 5000 мАч его будет хватать на целый день автономной работы, то это пойдет только в плюс. В пример специалисты приводят iPhone 16 Pro Max от Apple – мол, он действительно выносливый, а батарея при этом даже меньше 5000 мАч.

