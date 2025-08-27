Новий смартфон Samsung розчарував користувачів ще до виходу: що з ним не так

Флагманський смартфон Galaxy S26 Ultra від Samsung має вийти на початку 2026 року і вже зібрав навколо себе безліч чуток. Від нього чекають дійсно топових функцій, але, схоже, компанія засмутить своїх фанатів.

Одна з головних надій шанувальників Samsung була пов'язана з тим, що Galaxy S26 Ultra отримає більш потужну батарею, пише phonearena.com. Однак, судячи з деяких витоків, якраз ємність акумулятора і не зміниться.

У новій документації Центру сертифікації якості Китаю описується акумулятор з номером продукту EB-BS948ABY і ємністю 4855 мАг. Як пояснює видання, номер вказує на те, що це акумулятор Galaxy S26 Ultra, а його ємність точно така ж, як у його попередника Galaxy S25 Ultra.

Тож є всі підстави вважати, що новий смартфон Galaxy S26 Ultra отримає ту саму батарею ємністю 5000 мАг, що і всі флагмани Samsung, починаючи з 2020 року. Що стосується зарядки, то новий телефон, ймовірно, буде підтримувати швидку зарядку потужністю 60 Вт, — усе-таки це помітне поліпшення порівняно з 45 Вт (рівень, який тримався з моменту випуску S22 Ultra).

Як пояснюють експерти, у Samsung є виправдання того, що вона тримає акумулятори своїх телефонів на одному і тому ж рівні вже кілька років. Поєднання більш ефективного програмного та апаратного забезпечення може дозволити вичавити більше з тієї ж батареї. До того ж, акцент на випуск тонких телефонів теж відіграє свою роль — модель S26 Ultra може бути набагато тоншою за попередні моделі.

Втім, якщо компанії вдасться домогтися більшої щільності енергії у своєму акумуляторі, і з ємністю 5000 мАг його вистачатиме на цілий день автономної роботи, то це піде тільки в плюс. У приклад фахівці наводять iPhone 16 Pro Max від Apple — мовляв, він справді витривалий, а батарея при цьому навіть менша за 5000 мАг.

