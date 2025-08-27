Новый iPhone 17 точно выйдет в сентябре: эксперты рассказали, чего ждать от презентации

Компания Apple объявила, что презентация ее новых смартфонов состоится в сентябре. Одной из самых ожидаемых новинок станет ультратонкий iPhone Air.

Презентация запланирована на 9 сентября, а пройдет она, как обычно, в Калифорнии, пишет slashgear.com. Ожидается, что компания представит обновления, демонстрирующие внедрение искусственного интеллекта в iPhone и другие ее устройства.

Что касается iPhone 17 в целом, то внешне он не будет сильно отличаться от iPhone 16. В линейке по-прежнему будет четыре модели, однако на этот раз модель Air заменит модель Plus. Новый ультратонкий iPhone Air составит конкуренцию Samsung Galaxy S25 Edge – ширина корпуса может составить всего 5,5 миллиметра. Впрочем, как отмечают эксперты, у всего своя цена – у нового смартфона будет не очень мощный аккумулятор и только одна основная камера.

Модель iPhone 17 Pro обещает более впечатляющие обновления. Утечки уже показывали большой островок камеры на задней панели, который теперь займет почти всю ширину телефона. Светодиодная вспышка и микрофон в этой конструкции расположены дальше от тройной матрицы.

Все не просто так – дополнительная ширина может позволить Apple обновить архитектуру сенсора камеры. Например, будет достаточно места для установки более мощного зум-объектива. На iPhone 16 Pro телеобъектив обеспечивает только 5-кратный оптический зум, а на модели iPhone 17 Pro он может увеличиться до 8-кратного. Это важно, тем более, что у главного конкурента Apple – южнокорейской компании Samsung – уже есть модель Galaxy S20 Ultra 5G с возможностью 100-кратного зума.

Напомним, что в сентябре этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air . Он сразу был заявлен как самый тонкий смартфон в истории компании. Правда, Apple с самого начала критиковали за довольно слабый аккумулятор: мол, ради дизайна компания решила пожертвовать производительностью.

Между прочим, на iPhone вернется функция, которая всех бесит. Речь о функции сводок уведомлений с использованием инструмента искусственного интеллекта Apple Intelligence. До этого на нее жаловались, что она вводит в заблуждение пользователей своими неправдивыми новостями.