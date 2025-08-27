Новий iPhone 17 точно вийде у вересні: експерти розповіли, чого чекати від презентації

Компанія Apple оголосила, що презентація її нових смартфонів відбудеться у вересні. Однією з найбільш очікуваних новинок стане ультратонкий iPhone Air.

Презентація запланована на 9 вересня, а пройде вона, як зазвичай, у Каліфорнії, пише slashgear.com. Очікується, що компанія представить оновлення, що демонструють впровадження штучного інтелекту в iPhone та інші її пристрої.

Що стосується iPhone 17 в цілому, то зовні він не буде сильно відрізнятися від iPhone 16. У лінійці, як і раніше, буде чотири моделі, однак цього разу модель Air замінить модель Plus. Новий ультратонкий iPhone Air складе конкуренцію Samsung Galaxy S25 Edge — ширина корпусу може скласти всього 5,5 міліметра. Утім, як зазначають експерти, у всього своя ціна — у нового смартфона буде не дуже потужний акумулятор і тільки одна основна камера.

Модель iPhone 17 Pro обіцяє більш вражаючі оновлення. Витоки вже показували великий острівець камери на задній панелі, який тепер займе майже всю ширину телефону. Світлодіодний спалах і мікрофон у цій конструкції розташовані далі від потрійної матриці.

Усе не просто так — додаткова ширина може дозволити Apple оновити архітектуру сенсора камери. Наприклад, буде достатньо місця для встановлення потужнішого зум-об'єктива. На iPhone 16 Pro телеоб'єктив забезпечує тільки 5-кратний оптичний зум, а на моделі iPhone 17 Pro він може збільшитися до 8-кратного. Це важливо, тим паче, що у головного конкурента Apple — південнокорейської компанії Samsung — уже є модель Galaxy S20 Ultra 5G з можливістю 100-кратного зуму.

Нагадаємо, що у вересні цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air . Він одразу був заявлений як найтонший смартфон в історії компанії. Щоправда, Apple від самого початку критикували за досить слабкий акумулятор: мовляв, заради дизайну компанія вирішила пожертвувати продуктивністю.

Між іншим, на iPhone повернеться функція, яка всіх бісить. Мова про функцію зведень повідомлень з використанням інструменту штучного інтелекту Apple Intelligence. До цього на неї скаржилися, що вона вводить в оману користувачів своїми неправдивими новинами.