На телефонах Android есть скрытая, но полезная функция: для чего она может пригодиться

Сейчас уже мало кто использует телефон именно для звонков. Люди обычно предпочитают мессенджеры, но если понадобится, вы можете не только позвонить, но и записать разговор.

Related video

Найти функцию записи разговора на Android-смартфоне, возможно, удастся не страху, пишет slashgear.com. Обычно на телефонах нет такой универсальной кнопки, но соответствующую опцию можно найти в настройках.

Разные производители смартфонов устанавливают собственные наборы приложений по умолчанию, которые часто включают в себя приложения для набора номера, обмена сообщениями и галереи. Чтобы не путаться в этих настройках, вы можете скачать официальное приложение «Телефон» от Google в Play Store, если у вас гаджет под управлением Android 9 или более поздней версии. Вы также можете изменить приложения по умолчанию на вашем Android-смартфоне через приложение «Настройки».

Приложение «Телефон», среди прочего, поддерживает встроенную запись звонков. Чтобы начать запись телефонного разговора, выполните следующие действия:

Запустите приложение «Телефон» на вашем Android-устройстве.

Позвоните любому абоненту из списка своих контактов.

Дождитесь ответа.

Нажмите кнопку «Запись».

Затем вы можете в любой момент нажать кнопку «Остановить запись».

Учтите, что при запуске или остановке записи оба участника разговора получат звуковое уведомление. Это сделано для безопасности пользователей – чтобы разговор нельзя было записать тайно. Все записанные разговоры можно найти, перейдя в раздел «Телефон» > «История вызовов».

Бывают и сложные случаи, когда ваш оператор или регион не поддерживают функцию «Запись», поэтому вы не видите ее в вашем приложении «Телефон». Встроенным диктофоном для записи воспользоваться не получится, так как работа приложения приостанавливается в момент звонка или ответа на него. В таком случае можно перевести разговор на громкую связь и записать его, используя другой смартфон.

Если у вас активирован сервис Google Voice, вы можете использовать его встроенную функцию записи звонков. Это проще сделать, если сервис привязан к вашему личному аккаунту Google. Для этого:

Запустите приложение Voice и перейдите в «Настройки».

Перейдите в раздел «Вызовы» и включите «Запись входящих вызовов».

Ответьте на вызов и на клавиатуре набора номера нажмите «4».

Чтобы остановить запись, нажмите «4» еще раз.

Ранее Фокус писал, что на смартфонах Pixel появится функция, которую все давно ждали. Речь шла о возможности самостоятельно регулировать яркость фонарика с помощью панели быстрых настроек.

Также стало известно, что у iPhone есть секретная функция для транспорта. Вместе с iOS 18 смартфоны iApple получили возможность бороться с укачиванием в автомобилях