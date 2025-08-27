На телефонах Android є прихована, але корисна функція: для чого вона може стати в пригоді

Зараз уже мало хто використовує телефон саме для дзвінків. Люди зазвичай віддають перевагу месенджерам, але якщо знадобиться, ви можете не тільки зателефонувати, а й записати розмову.

Знайти функцію запису розмови на Android-смартфоні, можливо, вдасться не страху, пише slashgear.com. Зазвичай на телефонах немає такої універсальної кнопки, але відповідну опцію можна знайти в налаштуваннях.

Різні виробники смартфонів встановлюють власні набори додатків за замовчуванням, які часто містять додатки для набору номера, обміну повідомленнями та галереї. Щоб не плутатися в цих налаштуваннях, ви можете завантажити офіційний застосунок "Телефон" від Google у Play Store, якщо у вас гаджет під управлінням Android 9 або пізнішої версії. Ви також можете змінити додатки за замовчуванням на вашому Android-смартфоні через додаток "Налаштування".

Додаток "Телефон", серед іншого, підтримує вбудований запис дзвінків. Щоб розпочати запис телефонної розмови, виконайте такі дії:

Запустіть додаток "Телефон" на вашому Android-пристрої.

Зателефонуйте будь-якому абоненту зі списку своїх контактів.

Дочекайтеся відповіді.

Натисніть кнопку "Запис".

Потім ви можете в будь-який момент натиснути кнопку "Зупинити запис".

Врахуйте, що під час запуску або зупинки запису обидва учасники розмови отримають звукове повідомлення. Це зроблено для безпеки користувачів — щоб розмову не можна було записати таємно. Усі записані розмови можна знайти, перейшовши в розділ "Телефон" > "Історія викликів".

Бувають і складні випадки, коли ваш оператор або регіон не підтримують функцію "Запис", тому ви не бачите її у вашому додатку "Телефон". Вбудованим диктофоном для запису скористатися не вдасться, оскільки робота застосунку призупиняється в момент дзвінка або відповіді на нього. У такому разі можна перевести розмову на гучний зв'язок і записати її, використовуючи інший смартфон.

Якщо у вас активований сервіс Google Voice, ви можете використовувати його вбудовану функцію запису дзвінків. Це простіше зробити, якщо сервіс прив'язаний до вашого особистого облікового запису Google. Для цього:

Запустіть додаток Voice і перейдіть у "Налаштування".

Перейдіть у розділ "Виклики" і ввімкніть "Запис вхідних викликів".

Дайте відповідь на виклик і на клавіатурі набору номера натисніть "4".

Щоб зупинити запис, натисніть "4" ще раз.

