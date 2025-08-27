Не выбрасывайте старый Android: простые настройки заставят смартфон заработать по-новому

Не обязательно каждый сезон покупать новейший флагман Android, чтобы быть довольным жизнью. Если у вас смартфон Google и Samsung, то, благодаря долгой поддержке производителя, он будет служить вам не один год. Надо только правильно разобраться в настройках.

Иногда новую жизнь телефону могут подарить простое удаление неиспользуемых приложений или обновление ПО, пишет cnet.com. Эксперты издания дают рекомендации, какие настройки Android надо поменять.

Время работы батареи

Можно сразу предпринять меры, чтобы ненужные функции не разряжали аккумулятор. Для этого:

Отключите автоматическую яркость экрана и установите ползунок уровня яркости на значение ниже 50%. Ведь чем ярче экран, тем больше заряда аккумулятора он потребляет.

Используйте оптимизацию батареи. Иногда эта функция называется еще «адаптивной батареей», но в любом случае она изучает то, как вы используете свой телефон, а затем оптимизирует приложения и расход заряда батареи.

Перейдите в темный режим. Такой режим есть у любого телефона под управлением Android 10 или более поздней версии. Темный режим не только снижает нагрузку на глаза, но и увеличивает срок службы аккумулятора, ведь для такого режима нужно меньше энергии. Чтобы включить его, откройте приложение «Настройки» и найдите соответствующую опцию (на смартфонах Samsung она называется «Ночной режим»).

Настройка домашнего экрана

Наведите порядок в многочисленных ярлыках приложений. Для этого нажмите и удерживайте пустую область главного экрана, затем выберите «Настройки». Найдите опцию «Добавить значок на главный экран» или «Добавить новые приложения на главный экран» и отключите её.

Теперь значки новых приложений не будут отображаться на главном экране и загромождать его.

Режим «Не беспокоить»

Когда вам необходим покой, поможет специальный режим, который на разных смартфонах Android может называться «Не беспокоить», «Время ожидания» или даже «Тихий час».

Чтобы его настроить, откройте «Настройки» > «Звуки» (или «Уведомления» ) и найдите функцию «Не беспокоить» (или похожее название).

